Bývalý španělský král Juan Carlos byl propuštěn z nemocnice

Zákrok, při němž byly aplikovány tři bypassy, se konal 24. srpna. Při příjezdu do nemocnice minulý týden Juan Carlos novinářům řekl: „Uvidíme se, až budu vycházet ven.“ V sobotu ráno při odchodu žertoval: „Je to, jako by přes vás přejel kamion, ale teď, když ho odstranili... je to díky těm novým trubičkám výborné.“



Z nemocničního lůžka mohl vstát už několik dní po zákroku a vzhledem k dobrému zotavování mohl být z jednotky intenzivní péče přeložen na normální pokoj. Kromě choti Sofie ho navštívili syn a král Felipe VI. s manželkou a královnou Letizií, princezna Leonor a také premiér Pedro Sánchez.

Pro Juana Carlose byla operace srdce již 17. chirurgickým zákrokem. V dubnu mu odstranili poranění pokožky na levé líci. Rok předtím dostal někdejší král protézu levého kolene. Od května 2010 do listopadu 2013 byl na operaci devětkrát, mimo jiné s levou kyčlí a meziobratlovou ploténkou.

Juan Carlos abdikoval před pěti lety a předal korunu synovi. Králem byl 39 let a z veřejného života se stáhl letos v květnu. Mezi lidmi je velice oblíbený a je považovaný za klíčovou postavu přechodu z diktatury k demokracii po smrti generála Franciska Franka v roce 1975.