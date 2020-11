Čekat na smrt vlastní matky je bizarní, říká představitel prince Charlese

Josh O’Connor byl osloven producenty Netflixu a tvůrci seriálu Koruna, aby ztvárnil ve třetí a čtvrté řadě prince Charlese. Seriál mapuje život Alžběty II. a historická fakta zasazuje do fiktivních příběhů.

Představitel prince Charlese přiznal, že musel svou roli pořádně nastudovat, protože královská rodina ho nikdy nezajímala a nevěděl o ní téměř nic.

VIDEO: Josh O’Connor jako princ Charles v seriálu Koruna:

Když se ho novináři v jednom z rozhovorů vyptávali na Harryho a Meghan, netušil, co má odpovědět. „Musím říct, že se mi to celkem hodí. Když se mě někdo snaží zlákat k tomu, abych okomentoval skutečné osobnosti královské rodiny, nemám co říct, protože o nich zkrátka nevím vůbec nic,“ popsal herec v rozhovoru pro magazín GQ Hype.



„Když jsem byl například na předávání Zlatých glóbů, všichni se mě ptali na Harryho a Meghan, kteří se přestěhovali do Ameriky. Nevěděl jsem vůbec, o čem to ti lidé mluví,“ svěřil se O’Connor.

Herec přiznal, že v seriálu má nejraději natáčení scén, ve kterých se řeší kontroverzní témata. Třeba moment, kdy princ Charles prohlašuje, že dokud bude na světě jeho matka, jeho životní poslání nemůže být naplněno.

„Baví mě takové ty opravdu výživné věci. Otázka toho, že musíte čekat, až vaše matka zemře, aby váš život měl smysl a došel naplnění. Co život v královské rodině a to vše kolem znamená pro mladého muže... Je to bizarní. Charles netouží po moci. Ale než zemře jeho matka, jaký je vlastně důvod jeho existence na tomto světě? Nemá žádný jiný cíl, je to dost zvláštní,“ uvažuje nahlas O’Connor.

Brit se na roli prince Charlese připravoval mimo jiné i lekcemi jízdy na koni či změnou svého jídelníčku na více „královský“. „Začal jsem v posledních měsících před natáčením jíst ohromné množství vařených vajec, protože Charles je prý má velmi rád,“ vtipkuje.

Čtvrtá řada seriálu Koruna je k zhlédnutí od neděle 15. listopadu.