Když jsme se domlouvali na rozhovoru, seděl jste v autě a mířil do Ostravy, den nato zase do Brna. Není to přece jen záběr?

Možná je, ale zatím si neumím představit, že bych přestal. Trpím závislostí na publiku a mám výhodu, že mi to ještě trochu zpívá. Někdo má v mém věku problém, hlasivky stárnou. Pokud vím, měl to tak i nezapomenutelný Karel Gott.

Znali jste se celou věčnost. Kdy jste se viděli naposledy?

Vlastně docela nedávno, na Karlových osmdesátinách.