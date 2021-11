Sexy dorty ve tvaru prsou jsou typicky česká disciplína, říká cukrář Maršálek

Vydáváte novou kuchařku Sexy dorty. Proč ten název?

Sexy dorty proto, že v tom slově sexy není jenom ten vizuál. Není to jen o tom, jak ten dort vypadá, ale hlavně o tom, jak chutná. O tom, jak ho nakrojíte a vystříkne z něho náplň, hedvábný máslový krém a nadýchaný piškot. Potom je to taková ta emoce, která vás nutí se do toho dortu zabořit, potřít se s ním od hlavy až k patě a užít si to. Nejenom o tom to jíst.

Vy o tom tak nádherně mluvíte, že i největší dietář by si teď dal kilo dortů.

Ano. Dorty jsou nedílnou součástí našeho života. Život není jenom o tom platit složenky, ale hlavně ho prožít.

Když se řekne sexy dorty, spousta Čechů si představí marcipánové zákusky a penisy. To ve vaší kuchařce asi nenajdeme, že?

Není tam jediný penis ani prsa, ani jiná přirození těch dnešních osmdesáti sedmi pohlaví, nebo kolika. Myslím, že to je taková typicky česká disciplína, tyto typy dortů. Já jsem v životě udělal jedna jediná prsa. Chtěli dvojky, dostali trojky, já to prostě malý neumím. Bylo to před dvaceti lety a od té doby nikdy.

Jdou na vás mrákoty, když vidíte podobné dorty ve tvaru podkov, růží a prsou?

Nejdou na mě mrákoty. Chápu, že nějaký trh pro toto existuje. Ale tomu obsahu a formě vlastně vůbec nerozumím.

Chtěl po vás někdo extrémní dort? Třeba značka Ferrari?

Modelovaným dortům se nevěnuji. Je to náročné na čas a jste limitován tím, co do takového dortu můžete dát. Ty povrchy potom třeba vytahují vodu z náplní a je třeba tam mít hutné krémy, které jsou velmi výživné. Mám rád, když se v dortech střídají různé textury, něco je měkké, něco vytéká, něco je pevné. Proto se těmto dortům nevěnuji, nemám na to trpělivost.

Blíží se svátky. Co bychom našli na vaší vánoční tabuli? Děláte také cukroví?

Je úplně jasné, že budou vanilkové rohlíčky, linecké s marmeládou a vánočka. Vždycky říkám, všechno co je nad tím a k tomu, to už je jen taková nástavba a přidaná hodnota. Já toho ve svém životě k té mojí pohodě už moc nepotřebuji. Mně je dobře. Když je dobrý chleba, sůl nebo máslo, čaj a bílá káva? Pak jsem spokojený jako Lenin.

Jaké máte pocity z toho, když se někde degustuje váš výtvor, přijde dáma a řekne „Já nevím, já bych byla tlustá“?

Asi všichni známe milovanou Halinu Pawlowskou. Takže... Nejlepší sport je kafe a dort!