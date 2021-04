Vnuci Šafránkové a Abrháma o svých filmech: Babička radí a děda se baví

„První film už si nepamatuju, ten jsme natočili už dávno,“ pobavil v primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka moderátora Josef Abrhám s tím, že úkoly mají v rodině jasně rozdané. „Společně to píšeme, já to režíruju, Tonda prezentuje a rodiče financují.“

Mladí umělci se už ale museli vyrovnat i s drobnou kritikou. Nemají lehkou pozici, z oboru jsou jejich rodiče – animátoři – i prarodiče – herci Libuše Šafránková a Josef Abrhám. „Babička říkala, že Tonda šišlá, že si šlape na jazyk a že by měl přidat. Nekritizovala, byla to profesionální rada. Dědečkovi se náš film líbil, připadalo mu to komické,“ prozradil Josef.

Starší z kluků současně uznává, že jeho mladší bratr je lepším hercem nežli on. „Jestli nějaký talent mám, tak jsem ho možná zdědil po prarodičích,“ doplnil ho mladší Antonín Abrhám.

Jejich první větší film se jmenuje Přežívání v divočině podle Jima Křováka a dostali za něj v soutěži Pražský filmový kufr cenu v kategorii hraného filmu vytvořeného dětmi ve věku 11–15 let.

Josef a Antonín Abrhámovi

Bratři se společně pustili i do natáčení reklam. „Pokoušeli jsme se točit reklamy. Snažili jsme se přilákat nějaké herce a herečky, jestli by s námi nechtěli spolupracovat. Po tom, co jsme to dali na YouTube, se nikdo neozval. To jsme nečekali,“ směje se Josef.



„Pak jsme točili reklamu na zmrzliny naší nevlastní mámy. Dostali jsme neomezenou dávku zmrzliny,“ prozradil mladší Antonín.