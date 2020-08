S Emmou jsme vytvořili nenapadnutelný a nerozbitný vesmír, říká Jordan Haj

Mluvíte česky, zpíváte anglicky, jméno máte arabské. Kde máte kořeny?

Maminka je Češka a na medicíně se seznámila s tatínkem, izraelským Arabem. Narodil jsem se v Praze a do mých devíti let jsme žili v Karlových Varech. Potom tatínek zavelel, že se vracíme do Izraele kvůli nemocnému dědečkovi, kterému chtěl být nablízku. Žili jsme pak na severu Izraele ve městě Akko, což je historické místo a největší díra planety, kde se rodí ti nejhloupější a nejméně kulturní lidé. Tam jsem byl nucený začít svou něžnou, umělecky zaměřenou pubertu. Zachránilo mě, že jsme se náhodou dozvěděli o gymplu v kibucu (kolektivně hospodařící osada, pozn. red.), což byla taková woodstocková bublina uvnitř izraelské reality.