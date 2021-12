Neměl jsem sluch. Ke zpívání mě dohnala Emma Smetana, říká Jordan Haj

„Tehdy už se asi vědělo, že budeme žít napůl v Izraeli a napůl tady a tohle se hodilo na obě místa. Tady to byla pocta tomu basketbalistovi (Michaelu Jordanovi, pozn. red.), tam je to běžné jméno,“ prohlásil Jordan Haj.

Se svojí rodinou žil nejprve v Karlových Varech, poté se odstěhovali do Izraele, kde žil do svých devatenácti let. Do rodného Česka se vrátil studovat DAMU. Proměnná jsou nejen místa jeho pobytu, ale i to, co dělá.

„Přijel jsem s tím, že budu herec, tak jsem šel na DAMU. Pak jsem v průběhu studia zjistil, že asi nebudu tak obsazovaný herec, jak jsem si myslel, protože ty nabídky prostě nechodily. Začal jsem tedy hledat něco jiného, ale nic jiného jsem neuměl, do toho jsem stále dělal nepříliš úspěšně hudbu. Měl jsem kapelu, podle mě skvělou kapelu, na kterou ale nikdo nechodil. Chtěl jsem mít nějaké výsledky, tak jsem začal koketoval s režií a režíroval jsem videoklipy. To zase bylo hodně prodělečný,“ zavzpomínal.

Jordan Haj a Emma Smetana na Cenách Anděl 2018 (Praha, 5. března 2019)

Jeho problémem je prý to, že neumí počítat, nicméně při čekání na úspěch je trpělivý. Navíc se mu začíná dařit v hudební branži. „Vydali jsme teď se ženou singl,“ pochlubil se Jordan Haj, který si vzájemnou spolupráci se svojí životní partnerkou a matkou svých dcer pochvaluje.

„Dobře se doplňujeme. Já jsem hrozně nedotahovačný, spokojím se s míň než ona, a tak mě žene k větší dokonalosti a preciznosti,“ svěřil se muzikant. „Když jsme se potkali, zpíval jsem úplně tristně. Ona zpívala vždycky skvěle, protože má mnohem lepší sluch než já. Postupně mě dohnala k tomu, že i já teď zpívám. Nesmířil jsem se s tím, že nemám sluch, tak jsem zpíval, zpíval, zpíval, až jsem se dovyzpíval.“

Rozhodně však nezavrhuje ani další hereckou kariéru. „Když bude příležitost, budu hrát moc rád. Mám to strašně rád a vlastně to vždycky byla primární věc, kterou jsem chtěl dělat,“ dodal.