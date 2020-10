Hvězda Tváře Jordan Haj: Nepovažuju se za zpěváka, jsem muzikant

Ačkoliv váš první sólový singl The End Of The World v létě sedmkrát po sobě vyhrál v hitparádě Evropy 2, nejste zrovna typ interpreta, jehož hrají komerční rádia. Umím si představit, že svým rozhodnutím účinkovat v show Tvoje tvář má známý hlas jste své hudební okolí mohl dost překvapit. Musel jste to někomu vysvětlovat nebo nějak obhajovat? Dovolím si nesouhlasit. Evropa 2 nebo třeba Fajn Radio nasadily do éteru všechny singly, které jsme s Emičkou vydali, a teď i ten můj první sólový. Před pár lety by to bylo překvapivé, dnes vypadá mainstreamový vkus už trochu jinak. Pokud jde o Tvář, já si celkově nedělám moc velkou práci s vysvětlováním. Ani se nemusím nikomu zodpovídat z toho, že jdu do komerčního pořadu. V mém kruhu přátel a spolupracovníků to takhle nefunguje.