Cítím se jako netvor. Alopecie je autoimunitní mrcha, svěřil se Jordan Haj

„Už třináct let trpím, někdy hodně a někdy skoro nepatrně, takovou docela zvláštní, relativně vzácnou, silně zrádnou nemocí, které se říká alopecia areata,“ rozepsal se v příspěvku na Instagramu Jordan Haj.



„Zrádnou proto, že na ni neexistuje zaručená léčba. A ač se mi před třinácti lety poprvé spustila výsledkem stresu, jako správná autoimunitní mrcha se od té doby do mého života vrací. Kdy se jí zachce a bez příčiny. A když už se rozjede, rozjebe mi po cestě psychiku. A to dost,“ přiznává dvojnásobný tatínek s tím, že na hlavě se mu náhle objeví holá kolečka bez vlasů a bez kořínků přibližně ve velikosti žloutku, která se pak dále zvětšují a rozšiřují.

„Cítím se jako netvor. Což nikdo pod těmi ostatními vlasy, delšími a správně naaranžovanými, nevidí. Ale já o tom vím... Úplně vypsychlej z toho, aby nezafoukalo. Netušící, jak moc se to tentokrát rozšíří. Tvářím se, že jsem ok, a pak jsem nesnesitelnej. Po několika týdnech mám už úplně vykloubené rameno z toho, jak se pořád přečesávám a přidržuji vlasy a skrývám jeden, dva, tři nebo pět dalmatinských fleků na hlavě. A pak to zase většinou samo zaroste... až do příště,“ popsal muzikant.

Alopecie se dělí na několik typů. Může být například difúzní, kdy vypadávají vlasy po celé ploše kštice. Další forma je ložisková - areátní, kdy se tvoří okrsky vypadaných vlasů.

Jiný typ vypadávání vlasů je takzvaný mužský typ - androgenetická alopecie. Při ní postupně dochází k ústupu vlasové hranice, tvoří se „kouty“ a nakonec vypadají vlasy v rozsahu temene hlavy. Typická je pro starší muže, ale může se vyskytnout i u žen.

Známá je také zvláštní forma alopecie, která se nazývá jizvící. Ta vzniká například z důvodu poranění, infekce či nádorového onemocnění v oblasti vlasové pokožky.

Stejnou nemocí trpí kromě zpěváka například i Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová, ze zahraničních hvězd například herečky Keira Knightley a Viola Davisová, topmodelka Naomi Campbellová, zpěvačka ze skupiny Little Mix Jesy Nelsonová či herci Robert Pattinson a Nicholas Cage.