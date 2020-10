České skříně jsou nepřehledné a nepraktické, říká konzultantka pořádku

Co si mám představit pod pojmem „konzultantka pořádku“? Přijdete ke mně domů a dáte mi do pořádku byt?

To si myslí všichni. Že k nim přijdu a uklidím jim domácnost. Není to tak. Přirovnala bych se k fitness trenérce. Když přijdete do fitka s žádostí, že si chcete posílit břišní svaly, taky máte vedle sebe kouče, který vás jen vede. To nejtěžší ale musíte udělat sama. Stejné je to i s uklizenou domácností. Já jsem v bytě od toho, abych radila a vedla člověka, aby si až odejdu dokázal vše poskládat a udělat sám.