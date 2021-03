Při odchodu z televize mi říkali, že jsem se zbláznila, vzpomíná Voldánová

„Přijímačky na DAMU jsem zkoušela třikrát. Byla jsem vytrvalá. Komisi jsem se však asi nelíbila. Jako jeden z monologů jsem měla postavu Slávky v Měsíci nad řekou. Daniela Kolářová, která byla tehdy v komisi, se neudržela a nahlas se chechtala. To mě dost vykolejilo,“ svěřila se Jolana Voldánová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Ten můj přednes byl asi velmi naivistický. Po letech jsme se s paní Kolářovou potkaly u rozhovoru, ale přiznám se, že jsem se k tomu nedostala,“ zavzpomínala moderátorka na prvotní neúspěšný vstup do aktivního kulturního života.

Do přízně publika se Voldánová přece jen časem dostala, popularitu získala moderováním hlavní zpravodajské relace na veřejnoprávní televizi. V České televizi působila dvacet let. O rozhodnutí odejít v roce 2013 neřekla téměř nikomu, a tak připravila pořádný šok nejen televizním divákům, kteří ji čtyřikrát ocenili v anketě TÝTÝ, ale i svým spolupracovníkům.

„Řekla jsem to jen šéfům. A věděla to ještě Daniela Písařovicová, která mě nahrazovala. Ale jinak nikdo. Neměla o tom tušení ani posádka Událostí. Šli jsme s režisérem do studia a já mu špitla, že bych na konci potřebovala jiný záběr kamery, protože se budu loučit. Myslel si, že si dělám srandu. Ujistila jsem ho, že nedělám, a poprosila ho, aby na konci udělal polodetail přímo na mě,“ vzpomíná Jolana Voldánová.

„Nechtěla jsem to komunikovat dopředu, protože jsem tušila, že bych to pořád někomu musela vysvětlovat a byla bych pod tlakem. Kolegové mi říkali, že se z takového místa neodchází, že jsem se zbláznila, že kdybych jim to řekla, rozmluvili by mi to. A právě z toho důvodu jsem to nikomu nechtěla říkat,“ přiznala po letech moderátorka.

Ta během rozhovoru zavzpomínala mimo jiné i na výbuch chemičky v Pardubicích, který zažila jako studentka. „Psali jsme tehdy myslím zrovna písemku z matematiky. Pamatuji si to velice dobře. Tlaková vlna vyrazila okna v celých Pardubicích, dokonce i u nás na gymnáziu, které je od té chemičky vzdušnou čarou několik kilometrů daleko,“ popsala Jolana Voldánová.