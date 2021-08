Zajatec vlastní slávy. Bizarní role a divoké soukromí Johnnyho Deppa

Dostat se do světa filmu pro něj nebylo zrovna jednoduché. Depp se jako malý s rodinou pořád stěhoval a žil na více než dvaceti místech, než se jeho rodiče rozhodli usadit na Floridě. Tam se později rozvedli a maminka si našla nového manžela, s nímž mladý Johnny skvěle vycházel a mluví o něm jako o svojí inspiraci.

V mládí se rozhodl vykašlat na školu a věnovat se kariéře muzikanta, a i když si to o dva týdny později rozmyslel a chtěl se vrátit, samotný ředitel mu řekl, aby následoval svoje sny. Johnny poslechl. Odstěhoval se do Los Angeles, kde se seznámil se začínajícím Nicolasem Cagem. A právě on mu vnukl nápad, aby to zkusil před kamerou.