Johnny Depp se stýká s o třicet let mladší ruskou go-go tanečnicí

Tanečnice Polina Glennová je jen o pár let starší než Deppova dcera Lily-Rose (19). Hollywoodské hvězdě však prý třicetiletý věkový rozdíl nijak nevadí. Mladičká ruská baletka a choreografka Polina Glenová Deppa okouzlila na party v Los Angeles, chodí spolu údajně již téměř rok.

Tanečnice se k herci před časem nastěhovala do jeho vily na Sunset Boulevardu a svým přátelům se svěřila s tím, že plánuje svatbu, píší americká média. „Říká všem, že se hodlají vzít. Johnny chce prý co nejdříve letět do Ruska a potkat se s jejími rodiči,“ cituje kamarádku Glenové magazín TMZ.

Paparazzi fotografové přistihli počátkem tohoto roku líbajícího se Deppa s Glenovou před hotelem v srbském Bělehradě. Fotografie zveřejnil ve středu deník Daily Mail. Glenová byla s Deppem viděna již v květnu 2018 v Moskvě, kde herec koncertoval se svou kapelou The Hollywood Vampires.

„Polina potkala Johnnyho na party v Los Angeles. Bavila se na jednom z večírků a vůbec netušila, kdo to po ní pokukuje. Ruské holky Deppa neznají. Přišel za ní a představil se. Ihned se do sebe zakoukali. Johnny se zrovna soudil s exmanželkou a byl trochu rozhozený. Polina je moc milá, starostlivá a talentovaná dívka. Je mladá a věnuje se tomu, co ji baví. Není to žádná zlatokopka,“ cituje deník The Mail zdroj blízký Deppovi.

Glenová pochází z Petrohradu, kde žijí její rodiče Irinia a Gennady Glenovi. Má zde vlastní taneční školu L.I.P.S. a lekce tance dává i v institutu Stadia Dance School.

S tanečnicí Polinou Glenovou se dal Depp dohromady po rozchodu s bývalou manželkou Amber Heardovou. S ní žil herec patnáct měsíců v letech 2015 až 2016. Rozvedli se v lednu 2017.

Johnny Depp obvinil nedávno exmanželku z poškozování dobrého jména a žádá po ní odškodné ve výši padesáti milionů dolarů. Heardová si však stojí za svým a ve svědecké výpovědi Deppa popisuje jako agresivního alkoholika a narkomana, který do ní kopal a surově ji bil. Depp vše popírá.



Nová přítelkyně Johnnyho Deppa Polina Glen a její taneční umění: