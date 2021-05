Akční hvězda označila Tchaj-wan za zemi. Teď prosí Čínu o odpuštění

Podle listu South China Morning Post řekl Cena v rozhovoru s tchajwanskou televizí, že Tchaj-wan bude první zemí, která devátý díl filmové série Rychle a zběsile uvidí.



Na čínské síti Weibo rychle vzal svá slova zpět s tím, že udělal chybu, jelikož musel dávat mnoho rozhovorů. „Ahoj Číno, jsem John Cena a jsem uprostřed propagační cesty filmu Rychle a zběsile 9. Dělám mnoho rozhovorů a v jednom jsem udělal chybu,“ řekl Cena, který se začal učit čínštinu, aby mohl v Číně lépe propagovat wrestling, jemuž se také věnuje. Svými pokusy o vyjádření se v čínštině si získal mnoho fanoušků.

„Udělal jsem chybu a musím teď říci něco hodně důležitého. Mám čínský národ rád a respektuji ho. Za ten omyl se velmi omlouvám, je mi to líto,“ řekl.

Ne všem fanouškům to stačilo. „Musíte říct čínsky ‚Tchaj-wan je částí Číny‘, nebo omluvu nepřijmeme,“ napsal jeden uživatel sociálních sítí. „A pak byste měl říct, že je Tchaj-wan čínský!“ napsal další.

Vin Diesel a John Cena ve filmu Rychle a zběsile 9 (2021)

Jenomže Cena se nezavděčil v USA, kde ho někteří politici kritizovali za ustupování Číně. „Svět, v němž čínská komunistická strana kontroluje to, co Američané mohou říci, to není temná hrozba. To je současnost,“ řekl senátor Marco Rubio. Senátor Tom Cotton nazval hercovu omluvu patetickou a sousta lidí na sociálních sítích ho označuje za zbabělce.

V Číně se už Rychle a zběsile 9 promítá a minulý víkend tam tržby dosáhly podle agentury AFP 148 milionů dolarů, tedy v přepočtu tři miliardy korun.