Manželku anglického krále ztvárňuje v novém seriálu černošská herečka

To, že autoři seriálu Anne Boleyn změnili barvu pleti historické osobnosti, pobouřilo některé diváky už v polovině května poté, co se na internetu objevily první ukázky ze seriálu. Podle mnohých se jedná o takzvaný blackwashing, kdy postavy bělochů hrají černoši.



„Máme nejlepší herečku pro tuto roli. Za tím si stojím. Mnoha lidem se to nebude líbit. Ale cítím, že mnozí další to budou milovat. Já jsem jednou z nich,“ vyjádřila se v minulosti k volbě herečky Jodie-Turner Smithové režisérka minisérie Lynsey Millerová.

Z dokumentů, které objevil britský list The Guardian, vyplývá, že mezi úředníky zaměstnanými v Buckinghamském paláci, sídle britských panovníků, nesměli být nejméně do konce šedesátých let minulého století nebělošští přistěhovalci nebo cizinci. Královna a její domácnost jsou podle něj také vyjmuti z působnosti zákonů, které brání diskriminaci na základě rasy a pohlaví.

V dokumentu z roku 1968 informoval královnin hlavní finanční manažer lord Tryon státní zaměstnance, že „ve skutečnosti nebylo obvyklé jmenovat nebělošské přistěhovalce nebo cizince“ do administrativních pozic v královské domácnosti, přestože jim bylo povoleno pracovat jako služebnictvo. Zaměstnance paláce dělil lord Tryon na tři skupiny – seniorní pracovníci, úředníci a služebnictvo. Příslušníci menšin pracovali jen v poslední ze skupin.

V šedesátých letech se členové vlády snažili zavést zákony, které by zakazovaly odmítat zaměstnance na základě rasy nebo etnického původu. Královna byla z těchto zákonů osobně vyjmuta a na její personál se zákon nevztahoval. Pokud si někdo z odmítnutých uchazečů o práci v Buckinghamském paláci chtěl stěžovat na diskriminaci, jeho stížnost nešla v důsledku výjimky před soud jako u ostatních. Palác nepopírá, že se ho zákon netýkal, jeho zaměstnanci ale měli údajně vlastní proceduru pro podávání stížností.



Výjimka ze zákona vstoupila v platnost v sedmdesátých letech, kdy Británie přijala řadu zákonů o rasové a sexuální rovnosti ve snaze odstranit diskriminaci. Oficiální dokumenty podle listu The Guardian ukazují, jak vládní úředníci koordinovali záležitosti s poradci královny Alžběty II. ohledně znění zákonů, právě za pomoci procedury zvané královnin souhlas.

Výjimka byla podle britského listu prodloužena do současnosti, i když v roce 2010 zákon o rovnosti nahradil původní zákon o rasových vztazích z roku 1976, zákon o diskriminaci na základě pohlaví z roku 1975 a zákon o rovném odměňování z roku 1970. Po mnoho let kritici pravidelně poukazovali na to, že královská domácnost zaměstnávala velmi málo lidí černé pleti, Asiatů a příslušníků různých dalších etnik.

Zveřejnění dokumentů nejspíš opět přitáhne pozornost médií i veřejnosti k tématu britské královské rodiny a diskriminace. Debatu nedávno rozvířila manželka prince Harryho Meghan, když v rozhovoru uvedla, že jistý člen královské rodiny vyjádřil v době jejího těhotenství obavy o barvu pleti jejího syna.



Za jedinou prokazatelně dochovanou podobiznu druhé ženy krále Jindřicha VIII. byla dlouho považována ta na medaili z roku 1534, kterou uchovává Britské muzeum. Kalifornští vědci však v roce 2017 na základě počítačového programu prokázali, že existuje ještě jeden portrét popravené panovnice. Soukromý obraz od anonymního umělce se podle britských médií nachází v galerii města Bradford v severní Anglii.