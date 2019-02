Jennifer Anistonová slavila padesátiny. Nechyběl ani exmanžel Brad Pitt

Oslavu kulatých narozenin Jennifer Anistonové si nenechali ujít její blízcí přátelé. Mezi ty patří například herečky Gwyneth Paltrowová, Reese Witherspoonová, Kate Hudsonová, Demi Moore, Sandra Bullocková, moderátorka Ellen DeGeneresová, herci Leonardo Dicaprio, Robert Downey Jr, George Clooney nebo zpěvačka Katy Perry. Nechyběl ani bývalý partner Anistonové, muzikant John Mayer.



Hosty překvapil svou přítomností také exmanžel herečky Brad Pitt. Ten dorazil na sobotní oslavu do hotelu Sunset Tower v Los Angeles v osm hodin večer ve svém voze Escalade, na večírku se zdržel do půl dvanácté.

„Řidič ho přivezl až ke dveřím, snažil se vyhnout paparazzi fotografům a rychle vešel dovnitř. Všichni hosté byli jeho přítomností velice překvapeni. Pitt při příchodu Jennifer pozdravil a popřál jí krátce k narozeninám, zbytek večera na oslavě trávil převážně konverzací s ostatními hosty. Před půlnocí odešel z večírku spolu s bodyguardem, který před ním držel deštník, aby ho stejně jako při příchodu nikdo nemohl vyfotit, a odjel autem rovnou z podzemních garáží,“ řekl jeden z účastníků večírku pro DailyMail.com.



Anistonová a Pitt se rozvedli v roce 2005. Americká média již několik týdnů spekulují o tom, že Pitt se po rozchodu s Angelinou Jolie vrací ke své bývalé manželce.



Na oslavě se podávaly mini burgery a tacos, obří narozeninový vanilkovo-ovocný dort měl hned několik pater. Herečka Reese Witherspoonová, která si s Anistonovu zahrála v Přátelích její sestru, to nejspíše trochu přepískla s koktejly, při cestě z oslavy upadla na svých vysokých podpatcích na schodech.

Hosté měli přísný zákaz zveřejňování fotografií a videí z oslavy na sociálních sítích. Kate Hudsonová přesto na svůj instagramový profil nahrála video, na které je zachycena spolu s Anistonovou a Paltrowovou na třech společných snímcích. Zpěvačka Katy Perry ji hned napomenula komentářem „žádné sociální sítě“. Herečka však podle svých slov dostala ke zveřejnění příspěvku od Anistonové speciální povolení.



Jennifer Anistonová, kterou časopis People dvakrát ocenil jako nejkrásnější ženu světa, se za Brada Pitta provdala v roce 2000. Manželi byli pět let, než se idol ženských srdcí při natáčení filmu Pan a paní Smithovi zakoukal do Angeliny Jolie. Anistonová, která chodila mimo jiné také s hereckým kolegou Vincem Vaughnem, se podruhé provdala až v roce 2015, a to za herce a scenáristu Justina Therouxe. Svazek vydržel dva roky.



Brad Pitt a Jennifer Anistonová (září 2004)

Anistonová se narodila 11. února 1969 v Kalifornii v rodině, která má řecké, italské, britské i irské předky. Dětství strávila v Řecku s rodiči - herci. Za kmotra jí šel otcův dlouholetý přítel, herec Telly Savalas, známý filmový inspektor Kojak. Po rozvodu rodičů v jejích devíti letech se Anistonovi přestěhovali do New Yorku, kde Jennifer vychovávala matka, zatímco otec John Aniston hrál svou nejslavnější postavu - Victora Kiriakise v nekonečném seriálu Tak jde čas.



Několik posledních let patří Anistonová mezi nejlépe vydělávající hollywoodské herečky. Magazín Forbes loni v srpnu uvedl, že obsadila třetí příčku v žebříčku nejlépe vydělávajících hereček za uplynulý rok - za Scarlett Johanssonovou a Angelinou Jolie. V období od června 2017 do června 2018 si Anistonová přišla na 19,5 milionu dolarů (téměř 440 milionů korun). Herečce stále plynou příjmy i ze seriálu Přátelé, výdělky jí přišly také za řadu reklamních kontraktů.