Největší dřina byl nos, říká Jitka Zelenková o dárku pro Karla Gotta

„Chtěla jsem Karlovi dát něco opravdu originálního, něco, co si jen tak nekoupí. S Davidem se znám už roky z Ostravy, vím, že je opravdu šikovný a tento nápad jsem mu volala s tím, že pro něj mám výzvu. Jsem ráda, že se mu Karel takto povedl. I když to byla měsíční práce a největší dřina prý byl nos,“ řekla pro iDNES.cz Jitka Zelenková.



Podle výtvarníka a loutkáře Davida Velčovského tento typ loutky je specifický, protože se vyrábí z molitanu. Ten je sice lehký a měkký, ale „modelovat“ z něj je velice složité.

„Musí se stříhat místo vedle místa, aby se docílilo hladkého povrchu. Poté se loutka protahuje flísem a teprve potom je vidět, jestli se práce povedla. Je to vždycky napínavé. Bylo mi ctí Karla Gotta vyrábět. Během celé realizace jsem poslouchal Karlovy písně, abych se do toho lépe dostal. O to víc jsem si uvědomil, na kom pracuji a jak je to výjimečný umělec a člověk,“ uvedl.

„Nejtěžší na realizaci bylo docílit výrazu, takže jsem ve skutečnosti dělal hlavy dvě. První byl prototyp a druhý byl ten, který předáváme. Největším oříškem bylo vytvarovat ten správný tvar nosu. Verzí jsem dělal asi pět, takže máme nějaké náhradní,“ dodal.

Jitka Zelenková loutku ukázala v pondělí v pořadu České televize Dobré ráno a prozradila, že už brzy ji osobně předá oslavenci.

Karel Gott se na sociálních sítích pochlubil několika dárky, které dostal od svých nejbližších, kolegů a přátel. Například Michal David s dalšími zpěváky ve spolupráci s primáckým TopStarem pro něj přezpívali píseň Stokrát chválím čas. Při poslechu písničky neskrýval dojetí. Zpěvák také dostal dorty v podobě Slavíků, kterých má ve sbírce 42.

Byla také vydána speciální památná eurobankovka s jeho podobiznou, která se za padesát korun začala prodávat v neděli, v den zpěvákových kulatin. Lidé na ni čekali dlouhou frontu a limitována edice pěti tisíc kusů byla vyprodána za čtyři hodiny.