Bojím se, že za chvíli bude na světě jen nuda a šeď, říká Jitka Zelenková

Které životní okamžiky nebo etapy byste chtěla prožít znovu?

Každou a žádnou! (smích) Já nejsem úplně sběratelka vzpomínek, ale když bych měla tu možnost, ráda bych vrátila na tenhle svět pár skvělých lidí, o které jsem za ty roky přišla.

Na příští rok chystáte narozeninové koncerty, i když jste kulatiny měla už loni. Oslavila jste je vůbec?

No jistě! O to bych se připravit nenechala. Já vlastně slavím od té doby průběžně. Letos jsem si nadělila dva nové singly, k tomu nejnovějšímu Kamkoli se dáš jsme tento týden vydali i video.

Z vašeho facebookového profilu to vypadá, že jste pořád veselá, šťastná a optimistická. Jak moc se liší Jitka Zelenková na sítích a v realitě?

Já myslím, že se neliší až zas tak moc. Chci, aby byl ten profil autentický. Ale samozřejmě, že když je vám ouzko, nemáte úplně chuť to vytrubovat do světa. Nebo aspoň já ne. Takže Zelenková v realitě je taky někdy otrávená, smutná, naštvaná, bez nálady. Ale myslím, že na nějakou ukňučenou bábu nikdo na Facebooku zvědavý není.

Vaši fanoušci vám tam píší stovky komplimentů. Stíháte je číst?

Čtu všechny komentáře a podle možností se snažím i odpovídat. Máte pravdu, že jsou to až na pár výjimek moc milé zprávy. Jednou za čas mi napíše nějaká dáma, že bych si měla něco udělat s tím roštím na hlavě. A minule, když jsem publikovala novou fotku od Lenky Hatašové, kde jsem v pánské košili a ponožkách, tedy s holýma nohama, napsala jedna paní, že už se to na ženu mého věku nehodí. To mě tedy pobavilo, protože jsem si myslela, že když si vezmu teplé ponožky, tak to bude přesně odpovídat mému věku. (smích)

Upřímně, většina lidí ve vašem věku už dávno hodila pracovní povinnosti za hlavu. Vím, že v showbyznysu je to jinak, ale stejně, co je ten motor, který vás žene dál? Který vás nutí pracovat, tvořit, vymýšlet nové věci?

Těch motorů je asi víc. Já prostě miluju hudbu a zpívání. Baví mě to! Pro mě je hudba stejná nezbytnost jako jídlo. Vážně! Pak je tím motorem určitě moje publikum. A taky mám štěstí, že jsem obklopená mladými lidmi. Zkrátka potřebuju mít kolem sebe mladou energii. Nabíjí mě.

Měla jste někdy chuť s tím seknout?

A víte, že ne? Já jsem hlavně nikdy nic jiného nedělala, takže si ani neumím představit, že bych musela změnit profesi. A především, pořád mám obrovskou chuť stát na jevišti a zpívat. Jsem ale taky zastáncem toho, že si umělec musí umět říct dost, už to nejde, končím. Nebo musí mít blízko sebe někoho, kdo mu to řekne.

A vy kolem sebe takové lidi máte?

Pevně věřím, že ano. Vždycky od svých blízkých vyžaduju hlavně upřímnost, i když to někdy bolí. Ale pořád je to lepší, než když vás někdo oblbuje.

Jak se člověku, který je v branži přes padesát let, odpovídá pořád dokola na ty samé otázky?

Beru to jako nutnou součást své profese. Jen si někdy říkám, jestli to, co už jsem řekla stokrát, lidi ještě vlastně baví číst, nebo jestli se na to ti novináři ptají, protože je to jednodušší, než vymyslet něco nového.

V jednom rozhovoru jste před pár lety řekla, že si připadáte míň svobodná než za minulého režimu. Platí to pořád?

Já jsem si tenkrát tím rozhovorem strašně naběhla, protože jsem nebyla schopná to pořádně dovysvětlit. On ten pocit svobody nebo nesvobody, o kterém jsem mluvila, nesouvisí až tak moc s politikou, ale obecně s vývojem společnosti a taky technologií. Vždyť to známe všichni, i když si to už třeba ani neuvědomujeme. Dnes je všude internet, všechno je propojené. Něco hledáte na googlu a do deseti minut na vás začnou vyskakovat reklamy.

Pak je tady bulvár, který před třiceti lety v té dnešní podobě vůbec neexistoval. Stalo se mi v poslední době, že dokonce několikrát vyšel rozhovor, který jsem nikdy neposkytla. A to nemluvím o tom, jak se k sobě lidi chovají třeba v různých internetových diskusích. Dám jeden příklad. Já jsem právě proto na sociální sítě záměrně nedávala informaci o tom, jestli jsem, nebo nejsem očkovaná na covid. Protože je mi jasné, co by následovalo.

Co by následovalo?

Část lidí by mě osočila, že jsem propagátorka nebo odmítačka očkování, další by se ptali, kolik jsem za to od koho dostala. Skupiny příznivců a odpůrců by se mi tam začaly hádat a útočit na sebe. A přesně to mám na mysli. Každý se tu ohání demokracií, ale i covid ukázal, jak těžko, přestože žijeme v demokracii, umíme přijímat názory a postoje okolí, jak druhé odsuzujeme, jak neumíme být vůči druhým ohleduplní.

Bohužel žijeme i dnes v kleci, která budí iluzi svobody, ale když Marek Eben řekne ve StarDance vtip, spustí se lavina příznivců hyperkorektnosti, kteří ho nazývají sexistou a někdy volají po jeho stažení z obrazovky. Trochu se bojím, že za chvíli bude na tomhle světě jenom nuda a šeď. Jsem ráda, že můj vlastní svět je pořád plný barev.

Dovedete si představit, že byste rozjížděla kariéru jako mladá začínající zpěvačka právě v dnešní době?

Já už si asi dovedu představit úplně všechno, ale jestli se ptáte, zda bych to chtěla, tak se svou povahou nejspíš ano. Ale můžu vám říct, že ty zkušenosti, jak pracovní, tak životní, jsou k nezaplacení. A je pravda, že v dnešní době bych spoustu z nich neměla šanci zažít. Nemyslím jen třeba spolupráci s Karlem Gottem.

Systém práce v době, kdy jsem začínala, byl samozřejmě naprosto jiný. V mnohém poctivější, nešilo se horkou jehlou. Všechno se promýšlelo a zkoušelo, dokud nebyl ten výsledný tvar perfektní. Na to dneska jakoby není čas. Tempo je nesrovnatelně rychlejší.

Na druhou stranu mají posluchači daleko lepší přístup k hudbě. Celkem nedávno jsem si ale uvědomila obrovskou výhodu, kterou mám oproti mladším kolegyním. Když mi bylo nějakých 30, 40, chtěla jsem být za dobře s kdekým. Šla jsem do všeho po hlavě a moc nepřemýšlela o tom, kdo jaký je. Dneska si tohohle hodně všímám a do žádné spolupráce se už nemusím nutit. To je obrovská úleva.

Jste nadaná i v jiných uměleckých směrech? Výtvarné umění? Psaní?

Kdysi dávno jsem zkoušela malovat, ale skončilo to u pár plátýnek. Vyzkoušela jsem si to, zjistila, že by mi to možná i šlo. Já jsem prostě typický Blíženec. V některých oborech plavu po povrchu.

To mi úplně nesedí, když pročítám texty některých vašich písniček.

Je pravda, že jsem měla většinou velké štěstí na textaře. Slova, která mi napsali především Eduard Pergner, Eduard Krečmar a Pavel Vrba, ani po letech nevyčpěla. Jejich texty jsou nadčasové, což je dáno i tím, že pro mě na tělo psali téměř výhradně o lásce. A to je obor, který nikdy nevyjde z módy.

Neměla jste někdy chuť se z toho zamilovaného repertoáru vymanit? Zkusit si pořádný rock‘n’roll?

Já jsem se nikdy nebránila žádnému žánru. V osmdesátých letech jsem rapovala v písničce Někdo mám do toho vlez, jako jedna z prvních jsem tady po revoluci vydala desku složenou převážně ze světových swingovek, před pár lety jsem natočila duet s Brunem Ferrarim, což je čistá elektronika. Ale stejně se zase vždycky ráda vrátím ke svým romantickým baladám. A mám pocit, že to tak ode mě očekávají i posluchači.

Pro publikum jste silně spojená také s Karlem Gottem. Bude mít někdy Česko druhého Karla Gotta?

Nebude, ale bude mít a dokonce už má jiné zpěváky, kteří si najdou mohutné publikum a třeba jednou budou i podobně úspěšní v cizině. Ale nebude to druhý Karel Gott. Tahle připodobnění jako že někdo je druhý Gott, nebo český Elvis Presley, česká Tina Turner nemám moc ráda. Tina Turner je prostě Tina Turner, Věra Špinarová je Věra Špinarová a Karel Zich je Karel Zich. Myslím to v tom nejlepším. Všichni tři jsou to fantastičtí zpěváci. To, jak si ty svoje české hvězdy přiměřujeme ke světovým hvězdám, mi přijde legrační. Jako kdyby nám nebyli dost dobří takoví, jací jsou. A to je myslím škoda.

Vy byste nechtěla být třeba česká Bette Midler?

Ne. Bette miluju, ale já chci být vždycky Jitka Zelenková.