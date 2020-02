Náš vztah nebyl nejšťastnější, přiznala dcera herce Josefa Větrovce

Jak často jste se s tátou vídala?

Žila jsem s ním do šesti let, potom se rodiče rozešli. Víceméně jenom zpovzdálí jsem potom viděla, jak a s kým žije. V době mého dětství jsme se vídali opravdu sporadicky, tak dvakrát ročně. V červnu na moje narozeniny a na Vánoce. Víc jsme se začali stýkat, až když mi bylo dvacet. Jak jsem pak sama měla malé děti, vídali jsme se poměrně intenzivně. Následovala několikaletá pauza způsobená pobytem mojí rodiny za mořem. Po návratu jsem měla několik velmi nepříjemných konfliktů s jeho poslední ženou. Na konci jeho života, kdy ovdověl, což bylo posledních šest let, jsem se mu věnovala. A to jen díky tomu, že chtěl a že mě k sobě pustil. Nemůžu tedy jako jiné děti mluvit o šťastném dětství s tatínkem a o tom, jak jsem prožívala jeho hraní.

To měl vůči vám nějaké zásadní výhrady?

Otec byl velmi svérázný ve vztahu k rodině a nešlo pouze o mě, například ani se svými sestrami se nestýkal.

Čím to podle vás bylo?

Asi jeho povahou. Není přece možné, aby mu všichni z nejbližšího okolí ublížili, takže všechny odvrhl. Pro mě taky bylo složité, že měl několik manželek nebo přítelkyň. Navíc jsme za normalizace měli zcela odlišné názory. Osobně jsem s ním o tom nikdy nedebatovala, ale můj první manžel se s ním jednou velice těžce střetl.

Jak se choval po roce 1989?

Velmi se uzavřel a lidí se vysloveně stranil. Většinu času trávil na chalupě, kde měl několik přátel. V Praze byl nešťastný. Lidé ho šmahem odsoudili, že byl protagonistou režimu a že z toho pouze těžil výhody. Pak si ale přečtete Mejlu Hlavsu z Plastic People, jak po návratu z vězení neměli práci a Větrovec byl jediný, kdo se je nebál zaměstnat. A když odcházeli, dal jim všem dobré posudky. Takových příkladů bych mohla uvést víc. Myslím, že ke stáru se mu tohle všechno táhlo hlavou a cítil křivdu.

Jako ředitel divadla mohl dát lidem práci, ale taky prosazovat sám sebe.

Je pravda, že se stal ředitelem a kolegové říkali, že tím se divadlo stalo divadlem jednoho herce. Asi měli pravdu, ale nebylo to černobílé, protože Déčko bylo pořád nabité a mělo dobrý repertoár, který otec prosadil. Takže ta poprava po devětaosmdesátém ho těžce zasáhla. Přes veškeré naše předchozí rozpory mi ho bylo líto. Všechno dobré bylo rázem zapomenuto a všechno špatné zdůrazněno. Několika lidem pomohl najít práci či bydlení, ale o tom se už nemluvilo.

Táta se hodně angažoval, že?

Byl členem městského výboru KSČ v Praze a neměla jsem radost, že seděl v ideologické komisi.

Myslíte, že mohl něco zakázat?

Pochybuju, neměl to v povaze. Urvat dobrou roli, to ano, ale aby někomu podrazil nohy nebo někoho prásknul, tomu nevěřím. V divadle měl obrovské spory například s Luďkem Kopřivou. Oba komici, ale jeden z nich byl ředitel, takže jakmile přišla komická role, hrál ji otec. Luděk ho začal postupně nenávidět. Tím, že obsazoval sám sebe, naštval otec všechny. Jako šedesátiletý chtěl hrát čtyřicetiletého a čtyřicetiletý Pavlata měl kvůli tomu hrát sedmnáctiletého. A když za ním přišel, odmítl se o tom bavit.

Postrádala jste v dospívání tátu?

Náš vztah nebyl nejšťastnější a myslím, že ne mojí vinou. Každá holčička postrádá tatínka, to je jasné. Dneska jsem s tím už vyrovnaná, mám tři děti, můj druhý muž taky, dohromady máme jedenáct vnoučat. Nejsem zahořklá, i když to nebylo takové, jak by mělo být.

Co víte o jeho dětství?

Jeho rodiče za Rakouska-Uherska sloužili ve Vídni, po vzniku Československa se vrátili. Bohužel přišla krize a oni měli dvě dcery a Pepíka. Žili v Plzni na Petrohradě, kde byla skutečná bída. Otec na ni s hrůzou vzpomínal až do smrti. Styděl se, že mnohokrát neměli co k večeři, což ho nepochybně zformovalo. O rodičích nikdy nemluvil. Ve vztahu s matkou byly asi staré křivdy. Hluboké, vleklé a nezacelitelné rány. Dokonce ani nevím, jak se jmenovaly jeho sestry. V té rodině byl nějaký černý mrak.

Jak to šlo tátovi ve škole?

Myslím, že průměrně, měl čtyři měšťanky. Další vzdělání neměl a celý život ho postrádal. Vyučil se ve Škodovce a byl nesmírně zručný a pracovitý. Takový ten typ, co ovládá devatero řemesel. Domnívám se, že ve Škodovce se mu ulevilo, protože tam už byla parta, umělecký soubor a už to jelo. A tam taky vzešlo jeho velké zanícení pro myšlenku komunismu.

Život se stranou

Víte něco o jeho zatčení a věznění v Terezíně a Buchenwaldu?

Bohužel ne. Nemluvil o tom. Občas mi řekl, že mívá šílené sny. Měl je až do pozdějšího věku. Najednou v noci křičel a probudil se hrůzou. Někdo mi řekl, že kolportoval letáky a všechny je chytili. Víc nevím. Teď to řeknu velice tvrdě, ale lidé takhle poznamenaní koncentráky by snad ani neměli mít děti. A nejsem první, kdo to říká. Nosili v sobě strašné věci, o kterých nebyli schopni mluvit. My děti jsme to dost odskákaly.

Josef Větrovec na obálce knihy Větrák

Někteří spoluvězni na něj nevzpomínali rádi. Nevíte proč?

Totéž tvrdila matka. Když to řeknu hodně kulantně, prý byl prospěchář a na rozdíl od ostatních měl vždycky co jíst. Na druhou stranu vím, že až do konce chodil mezi buchenwalďáky. Dokonce jeden z nich chtěl po otcově smrti vědět, kde má hrob. A když na hřbitov přijdu, hrob je vyzdobený.

Co jste slyšela o otcově působení na krajském výboru KSČ v Plzni?

Nic. Otec byl každopádně roky předsedou partaje v plzeňském divadle, ale že by měl funkci v krajském výboru, to slyším poprvé.

Zakolísal někdy, pokud šlo o stranu?

Po jednom Husákově projevu v roce 1969. Řekl mi, že vystoupí z partaje, ale nakonec to neudělal. Pak se stal ředitelem, k čemuž ho umluvili kolegové s tím, že se bojí, kdo by jinak přišel. Potom si stěžoval, že ho nepodrželi, a oni zase, že si divadlo osvojil.

Prý někdy v roce 1988 vystoupil z KSČ, je to pravda?

Slyšela jsem o tom, ale potvrzené to nemám a nikdy jsme se o tom nebavili. Velmi mě překvapilo, že jsem na něm po listopadu 1989 viděla veliký zájem o Havlovy myšlenky. Myslím si, že ale dál volil komunisty. Tenkrát mě velmi překvapilo, jak o tom přemýšlel, to jsme už o tom spolu mohli mluvit. Do roku 1989 jsme na politiku nemohli vůbec narazit. Když otec dostal národního umělce, můj první muž celou ideu napadl. Otec dostal poměrně rychle po sobě zasloužilého umělce, národního a Řád práce a ve sporu šlo o to, za co. Můj muž tvrdil, že za angažovanost, což otce šíleně urazilo.

Hodně se mluvilo o podílu Josefa Větrovce na zničení pomníku T. G. Masaryka v Plzni v roce 1953.

Otec se velice bránil, že to není pravda. I mně to jednoznačně řekl. Myslím si, že u toho byl, ale nedomnívám se, že by byl iniciátorem a strhnul celý dav. To neměl v nátuře.

Josef Větrovec, jeho manželka Margot a jejich dcera Jitka (1946)

Jak se seznámil s vaší mámou?

Přes stranu. Po válce se oba vrátili z koncentráků a jako politicky aktivní se potkali v Plzni. Já jsem se narodila v červnu 1946. Matka se ještě nemohla vdát. Rodiče spolu žili a čekali na důležité dokumenty – prohlášení o matčině vdovství. To už bylo jasné, že jejího popraveného muže nenajdou. Dokumenty přišly, když mi byly tři, a rodiče se vzali. Když mi bylo šest, odešel otec za Zorou Jirákovou. Zora měla za muže jeho kolegu Václava Lohniského.

Otec se Zorou nechtěl dítě?

Myslím, že nechtěl žádné dítě. Já jsem byla nechtěné.

Tři krásné dovolené

Kdo udělal první krok, když jste se začali znovu víc vídat?

Já. Dožadovala jsem se ho celý život. Nechal mi garsonku a šel ke své poslední ženě Evě. Tím se naše vztahy navázaly. Bylo mi dvacet pryč. Když jsem byla ve škole v Budějovicích, jezdila jsem za ním stále jen dvakrát ročně. Několikrát mě dokonce odmítl, když mi napsal: Nejezdi, nemám čas. Pokud mi ale dovolil přijet, připravil program, doporučil divadlo, výstavu, mluvil se mnou o tom, co jsem viděla. Prostě se mi ty dva dny věnoval.

Když už byl populární a vydělával hezké peníze, kupoval vám nějaké drahé dárky nebo oblečení?

Ne. K narozeninám nebo pod stromeček mi dával knihy a bonboniéry. Knih mi dával tolik, že mě tím ovlivnil na celý život. Taky si přál, abych šla do dobrého divadla a na zajímavou výstavu. A potom ho zajímal můj názor. Když jsem se styděla, tak jsem třeba řekla, že to bylo hezké, což ho vždycky namíchlo. V tomhle si na jeho zájem nemůžu stěžovat, ale bylo toho málo.

Na dovolenou vás nikdy nevzal?

To ano. Poprvé ve třinácti. Luboš Pistorius vzal své děti Vladimíra a Zoju, táta mě a Michaelu Lohniskou. Jeli jsme do Tater, kde jsme měli pronajatý domeček. Měli na nás čas a věnovali se nám. Táta byl báječný a prožila jsem tam velmi šťastné chvíle. Podruhé mě vzal jako patnáctiletou na Kvildu a šíleně jsem mu lezla na nervy. Nakonec tím svým hlubokým hlasem řval na celou Šumavu, že jsem nesnesitelný parchant a že se mnou ztrácí čas a nervy. Na poslední dovolenou jsem s ním jela v sedmnácti do Krásné Lípy. Byl s námi ještě Pepík Langmiler a Jiřina Bohdalová. Hezká dovolená, protože jsme byli veselá a dobrá parta.

V pěti číslech 80

Josefu Větrovcovi zbýval necelý měsíc do osmdesátky. Narodil se 5. března 1922 v Plzni, zemřel 11. února 2002 v Praze. Jeho jediná dcera Jitka se narodila 23. června 1946 v Plzni. 2

Za odboj ho zatklo gestapo, dva roky byl vězněn v Plzni, Terezíně a v Buchenwaldu. 15

Po válce působil v plzeňském Divadle J. K. Tyla, od roku 1960 do roku 1990 byl členem pražského Divadla E. F. Buriana. Zde byl za normalizace patnáct let ředitelem. 1945

Po válce začala nejen jeho herecká, ale i politická kariéra. Byl přesvědčeným komunistou. Strana ho ocenila tituly zasloužilý umělec, národní umělec a Řádem práce. 1

Nedávno vyšla kniha Větrák, první životopis herce Josefa Větrovce.

Jak se stalo, že jste hrála s otcem v Plzni divadlo?

S tím neměl nic společného, i když si všichni mysleli, že jsem hrála díky němu. Vášnivě ráda jsem jezdila na pionýrské tábory. Jednou tam přijel plzeňský rozhlas natáčet Pionýrskou jitřenku. Dobře jsem mluvila na mikrofon, což si zapamatovali a po prázdninách mě oslovili, jestli nechci vystupovat v dětském souboru. Naučili mě mluvit, dýchat, a protože jsem velmi rychle měla zralý hlas, začala jsem vystupovat v dramatických pořadech. Když onemocněla Zuzana Fišárková, která měla hrát Zoju v Irkutské historii, divadlo si na mě na základě mých rozhlasových úspěchů vzpomnělo. Táta potom s úžasem koukal, když jsem se ocitla vedle něj na jevišti. Když jsem ale uvažovala o DAMU, rozmluvil mi to. Prý jsem ten typ, kterému když Evžen Sokolovský řekne, že jsem kráva s opičím ksichtem, tak skočím pod tramvaj. A měl pravdu.

Jaký byl Josef Větrovec dědeček?

Asi do tří let nevěděl, jak se které dvojče jmenuje, tak oběma říkal Cyrile. To bolí. Z legrace jsem si našla fotku, kdy k němu na chatu přijel Jiří Datel Novotný, aby udělal s otcem rozhovor. Na fotce je otec a na klíně mu sedí vnouče. Fotku si schovávám, protože to bylo jedinkrát, kdy se ho dotkl. S dětmi si nikdy nehrál ani jim nevyprávěl pohádky. V rohu zahrady udělal pískoviště, to oplotil ohrádkou a tam se děti ráno daly a večer zase vyndaly. Nesměly chodit po zahradě, aby nezlámaly kytky.

Nehrál jim třeba loutkové divadlo?

Kdepak. Nedávno jsem se ptala svého Jakuba, jak na něj vzpomíná. Prý rád, protože děda byl bodrý, veselý, halasný a rád se smál. Ale v podstatě s ním nemá žádné zážitky. Jenže to nebylo mířené na mě a mé děti, takový byl ke všem příbuzným. Se všemi lidmi, které si sám nevybral, ale byli mu souzeni osudem, jednal stejně. Abych však byla objektivní, když děti dospívaly, tak se zajímal, jak se učí a kam půjdou na školu.

Cigarety, alkohol

Co ho kromě hraní bavilo?

Koníčky neměl. Byl velmi zručný, a cokoli se mohlo vyrobit rukama, tak to dělal. Maloval truhly a dveře, sekal elektřinu, vymaloval si. Jako kutil se uplatnil především na chalupě. V Praze byl takový designér, vybíral nábytek, instaloval obrazy. Měl vkus. Když jsem za ním přijela do jeho garsonky, měl vždy naklizeno. Zajímala ho nejen dobrá výstava, hezký obraz, ale i dobře a útulně zařízený byt. Měl i vkus na oblékání. V době, kdy byl opravdu frajer, se krásně oblékal, hezky voněl a měl naleštěné boty.

Pro co měl slabost?

Když ve stáří naříkal, že mu není dobře, tak jsem mu v dobrém řekla, že vykouřil nákladní vlak cigaret a vypil tanker chlastu. Měl rád život se vším všudy. S chutí vařil. Báječně, trpělivě a pracně. Jeho specialitou byly švédské roštěnky na kapari na smetaně a knedlíčky do polévky, které byly nesmírně složité, to se ani nedá popsat, ale byly nedostižné. Myslím, že to byl francouzský recept. Od známých si nechával vozit z cest koření. Jako jeden z prvních dělal čínu a rád chodil do Vodičkovy ulice na čínskou kuchyni.

Co alkohol, cigarety?

Měl rád dobré pití. Jeho značkou byl gruzíňák, pak přešel na Beefeater, na gin. Kouřil ameriky, šedesát denně. Kouřil i v porodnici, když se narodila moje Jana, a protože to byl pan Větrovec, tak ho tam nezabili. Skoro na každé soukromé fotce má cigaretu. Třeba nějak schovanou, ale má. Kouřil pořád a je s podivem, že nezemřel na rakovinu plic.

Jeho hlasu kouření nevadilo?

Ne. Ale na chalupě každé ráno vstal v pět hodin, sedl si a dvě hodiny kašlal. Přitom pil jednu kávu za druhou a vykouřil první dvacítku. Pak neúnavně pracoval a vždycky mu někde visela cigareta, i když krájel v kuchyni maso. V poledne upadl, asi půl hodiny spal, pak vstal, vyřítil se, zapálil si a do desíti večer zase neúnavně pracoval.

Dělal i to, že nejen uvařil, ale taky uklidil, vypral, vyluxoval?

V žádném případě. Neuklízel, nepral, neluxoval. Dělala to jeho paní, a když už tu nebyla, dělala jsem to já. Jak v Praze, tak na chalupě. Když ovdověl, už jsem to nestíhala, protože jsem bydlela poměrně daleko, takže jsme s mužem vyjeli na Housku na dva tři dny a tam jsme to dali zase na půl roku do pořádku. Dělali jsme takové nárazové brigády. Otec vařil guláš a my jsme makali.

Kolegové vyprávěli, že byl dobrý společník, ale málokdy byl tvůrcem zábavy. Byl takový i doma?

Ne, doma byl velmi dobrý společník a patrně by ani neunesl, aby hlavní slovo měl někdo jiný. Doma byl velmi vůdčí, ale někdy zašel příliš daleko, až třeba mého prvního muže i zesměšnil. Ve společnosti se připojil, rád se smál a byl pro každou srandu.

Měl mezi kolegy skutečné přátele?

Svého času to byl Ilja Racek. A do jisté doby ještě Josef Langmiler, ale potom se ve zlém rozešli. Táta říkal, že Pepík odmítl nějakou roli a byl nadutý. Langmiler zase tvrdil, že se s tátou nedá vydržet kvůli jeho ženě Evě. Herci jsou nabití emocemi a rychle se zamilují.

Měl nějaké úlety i táta?

Jestli je měl, dokázal je přede mnou utajit a ani z jeho kolegů mi nikdo nic neříkal. Otec měl veliký sex-appeal a určitě se to stávalo, ale musely to být povrchní záležitosti. Pravděpodobně to jeho ženy ani nevěděly.

Měl nějaké kamarádky mezi herečkami?

Určitě Jarku Obermaierovou, která mi jako jedna z mála po otcově smrti telefonovala. Zvláštní vztah měl se Slávkou Budínovou, které říkal carevna. Oba byli dobří herci, táhli spolu hereckou káru, jeden druhého drbal, ale když se jednalo o práci, šlo všechno stranou a spolupracovali.

Vidět ho hrát byl zážitek

Sledovala jste otcovu hereckou kariéru?

Moc ne. Chodila jsem na premiéry, ale necítila jsem se tam dobře, protože jsme pak u stolečku seděli sami, nepřišel za námi. Když ale vstoupil na jeviště se svým úžasným hlasem a charizmatem, to byl zážitek. To jsem byla hrdá a ráda, že to vidím. Ale abych tím žila, to ne.

Jak se učil texty?

Měl vynikající paměť, až poslední dva roky ho začala trochu zlobit. Bylo úžasné, jak snadno a rychle se učil jakkoli složitý text.

Cestoval rád?

Cestoval. Ve své době víc, než bylo obvyklé, protože měl tu možnost. Vzpomínám si, že na začátku sedmdesátých let, snad když se dotočil seriál Byl jednou jeden dům, se vydali do Španělska s divadelním výtvarníkem Vladimírem Nývltem a jeho ženou. Jeli dvěma auty a ve Španělsku se potkali s režisérem Františkem Filipem. Putovali po Španělsku, což bylo nevídané štěstí, a vrátili se plni dojmů a úžasu. Taky byl na Kypru nebo s Iljou Rackem v Jugoslávii. To byla zajímavá cesta, protože Iljovi ukradli všechny peníze a doklady, takže neměli ani kde spát a ubytoval je zdarma nějaký rybář.

Byl dobrý řidič?

Vynikající. Jednou jsem mu řekla, že až nebude moct hrát divadlo, ať taxikaří. Nikdy neměl české auto. Začalo to starým krásným oblým wartburgem, který byl v roce 1958 za odměnu na příděl. Pak měl toho příšerného hranatého a smrdutého wartburga, potom ladu a pak už nevím, protože auta měnil docela často. Měl taky nějakého šíleně drahého citroëna, který měl často rozbitou hydrauliku. Říkal, že ho to auto stálo jako pět jiných. Řídil skoro až do osmdesáti.

Josef Větrovec s třetí manželkou Evou, dcerou Jitkou a vnukem

Jak nesl sebevraždu své maminky? Myslíte si, že si to vyčítal?

Kdepak, to ne. Dokonce se domnívám, že ani nevěděl, že to vím. My jsme o ní nikdy nemluvili. Jen jednou mi řekl, že když se na mě jako na novorozeně přišla podívat, pronesla, že do roka zemřu. Měl jí to za zlé.

Chodil rodičům na hrob?

Určitě ne. Ani nevím, kde jsou pochovaní. To je černá díra. Pochybuju, že byl své matce na pohřbu. Myslím, že moje máma mi jednou řekla, že byl místo toho někde dělat estrádu. A vím, že byť rodiče už byli rozvedení a vztah mé matky k jeho matce nebyl dobrý, tak mámě nad tím srdce usedalo.

Pohřeb si nepřál

Jaký byl pohřeb Josefa Větrovce?

Hrob ve Střešovicích je kousek od bytu, kde bydlel. Sehnala jsem ho já, když zemřela jeho žena Eva. Otec si přál, abych mu tam nechala vytesat „český herec“, což jsem udělala. Nepřál si mít na pomníku fotografii a nepřál si ani pohřeb, proto žádný nebyl. Když jsme ho tam ukládali, sešla se celá rodina a já jsem velmi naříkala. Byla to pro mě strašná rána, i když mu bylo skoro osmdesát, protože jsem si myslela, že je nesmrtelný.

Na co vlastně zemřel?

Na plicní embolii. Byl předtím v nemocnici, pak jsem si ho na Vánoce vzala domů a potom se do nemocnice zase vrátil. Poslední dva roky měl lehkou cukrovku, ne příliš vážnou, ale takovou tu stařeckou.

Kde zemřel?

Nakonec doma za stolem. V klidu. Pěsti měl na stole, takže zemřel klidně. A protože se svítilo, zemřel asi večer.

Jak jste se o tom dozvěděla?

Zavolala mi pečovatelská služba, která přišla na úklid, že se nemůžou dozvonit. Mrtvý byl už několik dní. Nechci o tom ale mluvit, protože to bylo zase v období plném bolesti a zášti, kdy mě nesmyslně obviňoval.

Jak na něj vzpomínáte dnes, s odstupem třinácti let, co tady není?

Určitě do mě vložil něco dobrého – vnímavost, smysl pro partu, radost ze života. To měl daleko víc než máma, takže pokud to mám, tak nepochybně po něm. Na druhou stranu mám celoživotní pocit, že jsem pro něj byla zklamání. A pro mne je zklamání, že jsem jediné dítě, o které nestál nebo jen tehdy, kdy chtěl on sám.