Vdávat se nebudu. Odmítám vyhazovat peníze za rozvod, směje se Sedláčková

Jak se máte? Jak celou situaci kolem koronaviru zvládáte?

Mám se podle toho, co pustím do hlavy. Přiměřeně situaci, ale nestěžuju si. Každopádně ta nemoc je nevyzpytatelná a já mám vůči ní respekt. Denně chodím běhat nebo na procházku, to mi pomáhá. A snažím se neztratit naději. Promýšlím si nové projekty a dávám vše do pořádku. Mít čistý štít. Opustit staré modely. Uklidit doma i sama v sobě. Být v tichu...

Mě věci obtěžují a zdržují. Hromadění krámů nedává smysl. Nemám zbytečné domácí přístroje. Jen konvici, pračku, lednici a troubu. Jitka Sedláčková