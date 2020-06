Jitka Sedláčková otevřeně promluvila o své depresi během pandemie

„Ze začátku to bylo fajn. Zavřela jsem se na chalupě na Vysočině, kde se mnou byl můj syn. Staral se o mne, chodil mi nakupovat. Já se ale začala postupně odstřihávat od reality. Četla jsem hodně zprávy na internetu a neuměla jsem si vybrat, co je pro mne dobré a co ne,“ řekla herečka.

Potíž nastala, když se rozhodla jít si sama nakoupit do nákupního centra. Při pohledu na lidi ji zachvátila panika. „Vrátila jsem se do auta, začala bulet a udělalo se mi špatně od žaludku. Opět jsem si způsobila reflux jícnu a opět se mi vrátil pásový opar,“ prozradila.

Zdravotní stav Jitky Sedláčkové se nevyvíjel dobře, protože psychika dělala své. Herečku bolel žaludek, špatně spala. „Přišlo mi strašně nespravedlivé, že to máme prožít. Přemýšlela jsem, kdo a proč to způsobil. Hodně se inspiruji paní doktorkou Pekovou, které věřím,“ prozradila.

Teď se Jitka Sedláčková bojí méně, ale intenzivní pocit, že už nebude nic tak jako dřív, v ní stále přetrvává. Do tolik potřebné pohody ji dostává práce kolem chalupy na Vysočině. „Čeká mne velká rozdělávka, budu brousit staré dřevěné obklady a k tomu potřebuji brusku s odsáváním prachu. Takovou, jako má herečka Sandra Nováková, to vím moc dobře,“ smála se herečka.

Svou chalupu miluje. Ráda si poleží v lehátku, zatopí v krbu či chodí plavat do nedaleké přehrady. „Syn je otužilec, nechtěla jsem se tedy nechat zahanbit, tak už v dubnu jsem byla plavat. Se synem máme krásný vztah. Narozeniny jsem měla 18. března, dali jsme si ven stůl, bylo teplo, on udělal jídlo, zpíval mi a hodně jsme si povídali. Bylo to dojemné, protože v životě byla doba, kdy jsme společný čas ztratili, tak to teď doháníme,“ pochvaluje si.

Jitka Sedláčková

Práce na herečku čeká hodně. Točí Specialisty na Nově, v České televizi detektivku a v srpnu bude točit film Můžem i s mužem, jehož předlohou je úspěšné stejnojmenné divadelní představení s Dášou Zázvůrkovou, Kairou Hrachovcovou, Vandou Hybnerovou a právě Jitkou Sedláčkovou. „Což je zázrak. My čtyři holky natočíme film. Režie se statečně ujala Vanda Hybnerová. Nechce, aby se o tom moc mluvilo, abychom to nezakřikly,“ usmívala se Jitka Sedláčková a dodala, že pokud vše klapne, a ona doufá, že ano, tak v zimě by měla ještě spolupracovat s režisérkou Irenou Pavláskovou.