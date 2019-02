Zatím se neplánuji naplno vrátit do práce, prozradila Jitka Čvančarová

„Natáčení je mnohem jednodušší než třeba divadlo v tom smyslu, že jednou skončí. Je časově omezené, máte nějaký horizont a víte, že pak budete mít třeba půl roku volno. Takže se dá mateřství s prací zvládnout úplně v pohodě. Vážím si daru mít děti a určitě se zatím naplno neplánuji vrátit do práce,“ přiznala herečka s tím, že nejvíce je z jejího syna Theodora nadšená sedmiletá dcera Elenka.

Natáčení Černých vdov si však herečka velmi užila. Seriál vypráví příběh tří žen, kterým došla trpělivost s jejich partnery a rozhodly se to radikálně změnit.

„Johana, kterou ztvárňuji, je racionální a má osobnost na to dovést věci do konce. Je mozkem celé té operace,“ prohlásila herečka a prozradila, že hrdinky své partery zavraždí. „To vám řeknou všichni herci, že negativně zákeřné role se hrají krásně. Zvlášť, když máte prostor obhajovat její život tím, že všechno není jenom černobílé.“

V jedné scéně si Jitka Čvančarová vybíjí vztek sekáním dříví. Herečka přiznala, že to pro ni nebyla žádná náročná činnost. „Je vidět, že sekeru neberu poprvé do ruky. Dřevo sekám celkem běžně a někdy je zdravé vyřvat se. Měl by to dělat každý, když vás něco navzteká. Vykřičte se klidně do polštáře, je to fajn,“ míní.

A jak to má herečka v civilním životě, když ji nějaký muž naštve? „Můj problém je, že jsem hrozně hodná, v civilu. Jsem slušně vychovaná dívka z mělnické Ořechovky a myslím, že jsem na všechny fakt jako hodná,“ dodala.