Člověk musí mít prostor smířit se s umíráním, míní Jitka Čvančarová

Když byla její maminka těžce nemocná, ani na chvíli neuvažovala, že by ji z nemocnice dala do hospicu. Vzala ji k sobě domů. I když měl její manžel Petr Čadek trochu obavy kvůli jejich tenkrát pětileté dceři Emilce, herečka s ní o všem mluvila otevřeně, jako vždy.

„Dítě stejně přesně cítí, co se děje, a je lepší mu odpovědět na všechny otázky než ho odbýt. Samozřejmě s ní mluvím obsáhleji. Nechci, aby se lekla hned na začátku. Když potřebuju říct něco drsnějšího, vezmu to ze všech možných rovin, než dojdu k hlavnímu tématu,“ řekla.

Herečka věděla, že péče o nemocnou maminku bude hodně náročná. Ale byla si zároveň jistá, že to zvládne.

„Kdybych neměla kamarády z odborných kruhů, kterým jsem volala, abych se ujistila, jak reaguje tělo člověka, když odcházejí jednotlivé orgány, jak se mění dech a tak dále, bylo by to mnohem těžší. Vysvětlovali mi to velmi detailně, zpříma a racionálně, abych uměla v takové situaci jednat a pomoct,“ přiznala.

Podle herečky Jitky Čvančarové je občas na škodu, že lékaři s lidmi nemluví o těchto věcech zpříma.

„Mám pocit, že tohle právě hezky říct neumějí. Jako kdyby se báli říct, že vaše cesta je u konce, a dělají všechno proto, aby to říkat nemuseli. Tou falešnou nadějí však všechno velmi komplikují. A to je špatně. Člověk se má soustředit na to, že odchází, a udělat to, co pokládá za důležité. Musí mít prostor se s tím smířit,“ míní.

Nyní dvojnásobná maminka je šťastná, že její dcera toto náročné období zvládla a že ho všichni naplno prožili jako rodina.

„S babičkou na sebe byly napojené, moc se milovaly. Když pominu obrovský smutek a stesk, který k tomu všemu patří, tak dnes mluví o tom, jak nám babička poslala brášku, který se narodil přesně rok poté, co maminka odešla,“ uvedla herečka pro čtvrteční Magazín DNES.