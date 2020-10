N-word jsem měla vypustit, omluvila se z rasismu nařčená Čvančarová

„Ano, máte pravdu. Zpívala jsem píseň s textem tak, jak je v originále od raperky Cardi B. Tak, jak jsem to dostala za úkol. Jsem ten poslední člověk na světě, který by se někoho chtěl dotknout. Tedy ano, v textu to je, ale měla jsem to vypustit! Mrzí mě to, omlouvám se,“ napsala Jitka Čvančarová na Instagramu ke komentáři jedné z rozhořčených divaček.

Za použití stejného slova v textu písně byl v minulosti po vystoupení v show Tvoje tvář má známý hlas silně kritizován například herec Martin Dejdar představující kanadského hudebníka jménem The Weeknd.

Komentujícím na sociálních sítích vadil také tmavý make-up českého herce Petra Rychlého ztvárňujícího při imitování ve stejném pořadu slavného muzikanta Louise Armstronga, to samé bylo kritizováno u herečky Hany Holišové jakožto Beyoncé či herce Jana Révaie, napodobujícího jamajskou reggae kapelu Inner Circle.

Podle autorů většiny negativních komentářů je něco podobného nepřípustné, jde ve všech případech o rasismus a používání slova „nigga“ a jakékoliv přebarvování pleti na tzv. blackface je ze strany bělochů naprosto nevhodné a uráží nejen uvedené interprety, ale i celou afroamerickou kulturu.

Již v polovině října byli diváci soutěže Tvoje tvář má známý hlas před vystoupením herečky Eriky Stárkové, která se převtělila do The Weeknda, upozorněni, že žádné barvení pleti se v show konat nebude, protože produkce pořadu tento krok vnímá jako nesprávný. Zároveň však žánrově nechce zcela vypustit afroamerickou hudbu, a tak se sice zpívat bude, ale bez nevhodného ztvárnění původních umělců maskéry.



VIDEO: Rychlý jako Louis Armstrong v show Tvoje tvář má známý hlas: