Čvančarové vyhrožovali kvůli rasismu, Nova se za ni postavila

„Jitka Čvančarová stejně jako všichni ostatní účinkující dostávají od tvůrců Tváře podklady. Pokud tedy má kdokoli potřebu se vyjadřovat k textu písně Cardi B, musí se obrátit na tvůrce pořadu,“ napsali producenti show Tvoje tvář má známý hlas na instagramovém profilu pořadu.



„N-word se v určitém žánru používá, pokud ho použije afroamerický umělec k označení stejného etnika, je sice vulgární, nikoli však urážlivé. Naším cílem vždy bylo a je respektovat a oslavovat umělce celého světa bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci či jakékoliv jiné charakteristiky,“ vysvětlují tvůrci s tím, že Tvář není zpravodajství ani publicistika, ale zábavný pořad.

„I přesto reflektujeme, že se doba mění a s ní i náhled na to, co naše civilizace považuje za přijatelné. Budeme to respektovat. Co respektovat nikdy nebudeme, jsou výhrůžky a urážky Jitky Čvančarové ani ostatních našich účinkujících,“ dodávají zástupci TV Nova.

Za použití stejného slova v textu písně byl v minulosti po vystoupení v show Tvoje tvář má známý hlas silně kritizován například herec Martin Dejdar představující kanadského hudebníka jménem The Weeknd.

Komentujícím na sociálních sítích vadil také tmavý make-up českého herce Petra Rychlého ztvárňujícího při imitování ve stejném pořadu slavného muzikanta Louise Armstronga, to samé bylo kritizováno u herečky Hany Holišové jakožto Beyoncé či herce Jana Révaie, napodobujícího jamajskou reggae kapelu Inner Circle.



Podle autorů většiny negativních komentářů je něco podobného nepřípustné, jde ve všech případech o rasismus a používání slova „nigga“ a jakékoliv přebarvování pleti na tzv. blackface je ze strany bělochů naprosto nevhodné a uráží nejen uvedené interprety, ale i celou afroamerickou kulturu.

Již v polovině října byli diváci soutěže Tvoje tvář má známý hlas před vystoupením herečky Eriky Stárkové, která se převtělila do The Weeknda, upozorněni, že žádné barvení pleti se v show konat nebude, protože produkce pořadu tento krok vnímá jako nesprávný. Zároveň však žánrově nechce zcela vypustit afroamerickou hudbu, a tak se sice zpívat bude, ale bez nevhodného ztvárnění původních umělců maskéry.

