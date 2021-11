Hraji ženu, kterou nikdo nechce jako kamarádku, prozradila blond Čvančarová

Jak se cítíte v prostředí, ze kterého čiší socialismus?

Z toho prostředí číší spousta věcí. My úplně socialismus nehrajeme, i když částečně se tam promítne.

Ve filmu jste manželkou Hynka Čermáka. Jaký je to manžel?

V tomto filmu není pozitivní postavy, tím bych to jako začala. Takže myslím, že si vzájemně nemusíme vyčítat, kdo z nás je horší.

Ta rodina se miluje a v jednu chvíli až skoro nenávidí. Čím to je?

To slovo nenávist bych nepoužila. Oni se prostě pořád hádají a každý to myslí určitě dobře. Svým způsobem a pro sebe.

Jak byste nám popsala svou postavu?

To je taková žena, kterou nikdo nechce mít za kamarádku, určitě ne za manželku, za tchyni už vůbec ne. Přešli byste na druhý chodník, kdybyste ji potkali.

Žena lehkých mravů?

Ne. Přešli byste na druhý chodník, kdybyste ji měli potkat. To neznamená, že je lehčích mravů. Myslím, že tohle je naopak jediná věc, která je tam možná v pořádku. Není vulgární. Je jí moc.

Hynek Čermák a Jitka Čvančarová při natáčení filmu Hádkovi (2021)

Když jste se viděla v zrcadle poté, co vás namaskovali, jak jste reagovala?

Mě nesmírně baví ten kostým, já si ho užívám. Je to taková hodně barevná postava, která se krásně hraje.

Proč si myslíte, že Češi tolik milují komedie?

Snad bych řekla, že milují dobré komedie, ne? Nebo doufám, že milují dobré komedie. Jde o to, že má být humor dobře vypointován. Tak doufám, že se nám to podaří. (smích) Podaří, aby to byla dobrá komedie.

Když nebude tento rozhovor číst pan režisér, tak nám přiznejte, zda si užíváte více role dramatičtější, nebo komediální?

Úplně záleží na scénáři a na obsahu, jak komediálním, tak dramatickém. Prostě máte buď dobrý obsah, který lze naplnit, nebo nemáte, který nelze naplnit.

Co vás na projektu Hádkovi nadchlo?

Sandře a Vojtovi se povedlo napsat milý scénář. Tím, že nás oslovili, takovou partu, jakou oslovili, moje kolegy, tak to byla záruka, že si s tím budeme dál hrát a z toho vznikne něco zábavného. To byla myslím záruka dostatečná.