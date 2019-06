Modeling je pro mě již minulostí, svěřila se bývalá Miss Jitka Boho

V minulosti jste byla semifinalistkou soutěže Česko Slovenská SuperStar. K hudbě máte blízko. V březnu tohoto roku jste zavítala na hudební ceny Anděl. Byla to pro vás premiéra?

S manželem to v televizi sledujeme pravidelně, ale naživo to bylo úplně poprvé. Nepřišla jsem tehdy podpořit nikoho konkrétního, fandím všem.

Jste bývalá modelka. Dnes už muzikantka na plný úvazek. Jaký je váš cíl nebo sen?

Momentálně pracujeme s kapelou na prvním albu, takže ambice určitě jsou. Doufám, že se nám to podaří a deska bude brzy venku. Teď je před námi hlavně živé hraní. Myslím si, že je důležité si pozici vydobýt kontaktem s publikem a fanoušky, takže určitě plánujeme hrát a hrát.

Co je vám největší inspirací? Je to například vaše dcera?

Myslím, že život sám je inspirace. I texty, které tvořím, jsou ze života, takže si myslím, že je to hlavně o tom. Vlastní zkušenosti a prožitky do své tvorby promítá většina muzikantů.

K modelingu už se tedy nevrátíte?

Modeling je pro mě již dávno minulostí. Dlouho jsem nešla přehlídku a jsem za to ráda. Myslím si, že už mě lidé více vnímají jako zpěvačku. Hudba mě provázela od dětství a vždycky jsem se více cítila jistější v kramflecích v hudbě než v těch opravdických kramflecích jako modelka. Hudba je mi bližší. Být mámou a zpěvačkou, to je teď můj život.

Vaše dcera oslaví koncem roku své čtvrté narozeniny. Vnímáte u ní, že by zdědila muzikální sklony?

Tancujeme doma na různé videoklipy. Dcera už si sama říká a určuje, co chce slyšet. Řekla bych, že to více směřuje k pop rocku až rocku. Tím, že máme doma nahrávací studio, má možnost si sama vyzkoušet různé nástroje. Manžel Lukáš je bubeník, takže si občas sedne za bicí a „hraje“. Budeme to u ní určitě podporovat.

Jitka Boho s dcerou Rosalií na akci S kočárkem Prahou (Žluté lázně, Praha, 23. 5. 2017)

Nedávno jste si pořídili pejska. Přijde teď na řadu další dítko nebo třeba další zvířátko, aby se vaše rodina neustále rozrůstala?

Já myslím, že je to teď s pejskem až až. Je to taková stopka na pár let. Výchova dítěte je určitě náročnější, ale ani výchova psa není úplně jednoduchá.

Jaká je vlastně Jitka Boho?

Normální pohodová holka. Šťastná maminka a milující manželka, která se zajímá o hudbu, zdravý životní styl, o přírodu, zvířata a o současný stav naší země. Baví mě moderování a youtubering.