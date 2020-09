Jako oheň a led. Herečka Jiřina Šejbalová měla řadu ctitelů

Vždycky jsem hrála tu bestii, co rozvrací manželství, potom dostane přes pusu a přichází happy end. Jiřina Šejbalová si o svých rolích nedělala iluze. V soukromí přitom byla zcela jiná. „Uměla vyprávět, hrát na kdejaký hudební nástroj, krásně zpívala a nakažlivě se smála. Patřila k těm vzácným lidem, kteří trvale rozdávají dobrou pohodu, radost a smích,“ řekla Ljuba Hermanová. Poklonu jí vysekl i František Filipovský: „Dar humoru u žen, to je vzácná věc. A Jiřinka si uměla legraci udělat i sama ze sebe. Její herecký rejstřík byl neuvěřitelný. A dodala všemu, co vytvářela, osobnost, tedy to, co nosila stále s sebou.“