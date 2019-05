Nejsem lakomá, jen neumím být rozhazovačná, říká Jiřina Bohdalová

„O mně se krom jiného traduje, že jsem lakomá nebo něco takového. Ti, co mě znají, vědí, že to není pravda. Já jenom neumím být rozhazovačná, právě proto, že jsem vzešla skutečně z nejchudších poměrů,“ řekla Jiřina Bohdalová.

Její tatínek byl truhlář, maminka služka a oba se narodili jako nemanželské děti, což tehdy podle herečky nebyla žádná výsada.

„To byli pancharti, ti si to v sobě nesli celý život. U nás doma nepřipadalo v úvahu sníst něco ze špajzu a nezeptat se. Protože maminka měla jídlo přesně rozpočítané, maso měla jenom na neděli, a vždycky mi připomínala, ušetřit můžeš jenom na hubě. Nehledě na to, co se stalo, když mi bylo dvaadvacet,“ zavzpomínala legendární herečka na dobu, kdy zavřeli jejího tatínka.

„Měla jsem dvanáctiletou sestru, maminku, která se zhroutila, a já byla jediná, kdo mohl tu rodinu živit. A to jsem byla na škole. A ještě v jiném stavu. Takže jsem se k tomu musela nějak postavit, zapisovala jsem si každý padesátník. A na té hubě jsem pro ně ušetřila, dala jsem jim, ale sama jsem jedla strašně. A od té doby mám v hlavě zakódováno, že musím myslet neustále ‚na pak‘.“

Herečka se prý tenkrát pořád bála, že by se jí něco mohlo stát a nemohla by se postarat o rodinu.

„Proto jsem musela mít pořád nachystáno ‚na pak‘. A to se s vámi vleče celý život. Takže když o mně napíšou, že jsem lakomá...,“ řekla s tím, že ji takové řeči opravdu mrzí. „Tohle si osobně beru, protože to je vyložená nepravda. Když o mně napíšou, že mám multimilionáře, no tak to se zasměju. Ale tohle je nepříjemné; zvlášť když se to opakuje, protože tomu pak můžou lidi uvěřit.“

Jiřina Bohdalová ale prozradila, že si umí třeba koupit něco hezkého, jen tak pro radost. „Ale to já si umím dopřát. Ale musím si předtím říct, vždyť si to můžeš dovolit! A když jde o pohostinnost? To já ráda, ráda, ježišmarjá! U mě se dveře netrhnou a plotna nevychladne,“ dodala pro čtvrteční Magazín DNES.