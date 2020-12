Konečně mám uklizené všechny šuplíky, pochvaluje si pandemii Bohdalová

„Obě knížky jsou autorizované, ale vyšlo o mně i několik knížek, o kterých jsem vůbec nevěděla. Tak to jsem byla rozčilená,“ řekla Jiřina Bohdalová a prozradila, že se moc těšila na živé natáčení talkshow, protože má ráda smích publika.



Společně s Janem Krausem si prošli některé zajímavé fotografie z jejího rodinného alba. Nechybí snímek malé Jiřinky, kterou maminka česala ve stylu Shirley Temple, dále snímky s dcerou Simonou či s hereckým kolegou Vladimírem Dvořákem.

„Ten mi strašně chybí. A taky jeho humor, který byl pro všechny a o kterém říkal, že je takový, aby blbej tomu rozuměl a chytrýho to neurazilo,“ zavzpomínala herečka.

Přestože většina herců si kvůli koronavirové pandemii stěžuje, Jiřina Bohdalová to vidí opačně. „Je to nádherný! Protože mám konečně uklizené všechny šuplíky, což je velká výhoda. Já jsem vždycky měla starost, že až, jak se říká, zatřepu bačkorama, oni otevřou moje zásuvky a budou říkat: No teda, co to je tohleto za bordel?,“ prohlásila.

„Tak teď můžu v klidu odejít, protože mám všechno uklizený. No a čas mi utíká strašně rychle. Já ráno vstanu a ono už je odpoledne,“ dodala a přiznala, že si po vzoru svého tatínka po obědě ráda dopřeje dvacet minut spánku.