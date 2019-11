Herečka Jiřina Bohdalová skončila v nemocnici

Cenu putovní pohár Fotbalisty roku a Diamantový míč za Jiřinu Bohadlovou, která je jednou z vykopávaček fotbalového klubu, v Divadle Hybernia převzal vnuk Vojtěch Staš.

„Babička je v nemocnici. Popadla jí nějaká střevní chřipka. Třicet let vykopává a teď si nemůže převzít cenu,“ uvedl hereččin vnuk a zalovil v kapse pro pomocný tahák.

„Co to ještě mám říct? Jo, že na dálku děkuje,“ rozesmál syn herečky Simony Stašové hlediště, kde seděli také Jan Rosák, Helena Vondráčková, Jitka Zelenková, Monika Absolonová, Roman Skamene nebo Roman Šebrle.

Jiřinu Bohdalovou, která je v nemocnic od víkendu by měli z do domácího ošetření propustit ve čtvrtek.

Herečka letos v létě prozradila, že už dlouhé roky trpí rozedmou plic. Pochvalovala si, že má skvělé lékaře. Poprvé byla na operačním sále před osmi lety, kdy podstoupila operaci kolene.

Loni musela být hospitalizována poté, co doma upadla na schodech. Do nemocnice ji tenkrát odvezl režisér Zdeněk Zelenka.

„Paní Bohdalová spadla doma ze schodů. Má tam takové velké schodiště mezi obývákem a ložnicemi. Skutálela se nám jako pytel brambor. Byl jsem s ní v nemocnici. Je pohmožděná, naštěstí nemá nic zlomené. I CT bylo v pořádku. Je však samá modřina. Bude to chtít několik dnů, než se to spraví,“ řekl režisér pro iDNES.cz.

Na konci roku 2018 Jiřina Bohdalová dočasně skončila na vozíku kvůli zraněnému kotníku. Nosila ortézu a špatně se jí chodilo. Divadlo Na Jezerce tenkrát muselo zrušit představení.

„Nedopatřením jsem si ošklivě poranila kotník a musím mít nohu v ortéze. Štve mě to, protože nemohu bohužel hrát divadlo. Tedy hrát bych mohla, kdyby mě nosili po scéně,“ řekla herečka loni v prosinci.

„ Já mám teď takovou barevnou nohu, jak se vylila krev. Je modrá, teď už pomalu jde do bledě modra i do jiných barev. Ale mohlo to být horší. Já si vždycky říkám, že to mohlo být horší. Zaplaťpánbůh, že to bylo jenom toto. Snažím se pohybovat o berlích, ale zvykla jsem si jen na jednu.“