Dnes vidím jen urážky a hněv. S tím se těžko žije, říká Jiřina Bohdalová

Opět se zavřela divadla, nastalo to zvláštní pracovní ticho. Jak to herečka prožívá, když by hrát chtěla, ale nemůže?

Víte, já už to ve svém věku beru úplně jinak. Vůbec se nezabývám tím, že zrovna já nemůžu hrát. Vnímám naši současnou situaci jako celek a říkám si: Co se to s tím naším světem stalo? Mám dva vnuky a přemýšlím o budoucí generaci. Jak asi budou žít? Jak se s tím vším poperou? Člověk v mém věku a v tom čase, kdy nemůže pracovat, má spoustu času na přemýšlení, na srovnávání. Názory různých lidí a dennodenní zprávy vás nenechávají klidné. Víc než zavření divadel mě trápí ta divná zloba mezi lidmi.