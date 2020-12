Zpověď Jiřiny Bohdalové: Existuje pár lidí, kteří pro mě nikdy neodešli

Pokud se novinář rozhodne udělat rozhovor s Jiřinou Bohdalovou (89), je to běh na dlouhou trať. Zřejmě jsem absolvovala maraton, protože jsem na nejpopulárnější českou herečku, dnes už považovanou za legendu, čekala dva roky. Jmenovat, v čem od svých šesti let hrála, by bylo nošení dříví do lesa. Její energii a vzhled by jí na prahu devadesátky mohly závidět i ženy o desítky let mladší. Však si ji taky kdysi vybrala pro svého Karla paní Gottová, maminka nejžádanějšího svobodného mládence v Československu.