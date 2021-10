Jiří Vondráček: Helena řekla, že jí ubližuji. Chodil jsem za ní roky ve snech

Jiří Vondráček má za sebou filmovou kariéru, pomohl k popularitě několika českým popovým hvězdám, režíroval známé televizní cykly. Hrál v kapele Marsyas a byl frontmanem skupiny Turbo. Především je však jako autor hudby podepsán pod mnoha písničkami. Složil například Máš chuť majoránky pro Karla Zicha, Copacabanu a Báječný plán pro svou sestru Helenu Vondráčkovou, nebo Lásku na sto let pro dceru Lucii.

Kromě úspěchů ovšem v životě zažil i spoustu těžkých chvil a několikrát na něj dokonce sáhla smrt. V průběhu života se popral se dvěma vážnými nemocemi, a když byl malý, jenom zázrakem přežil těžkou autonehodu. Nebyly mu ani čtyři roky, když ho srazilo auto a probudil se až v nemocnici.

„Bylo mi tři a půl roku. Vyběhl jsem tehdy tajně z našeho domu, běžel pro balón přímo do ulice a smetlo mě nákladní auto Tatra 111. Jak to tehdy přesně bylo, to nevím, na to žádný svědek není,“ popisuje dnes sedmdesátiletý Jiří Vondráček.

Na stejné ulici byla v té době zrovna sanitka a záchranáři odvezli malého Jirku okamžitě do nemocnice v Chrudimi. Nevědělo se, zda přežije. Lékaři mu málem museli amputovat nohu, nakonec ji však zachránili a Jiří tak přišel „jen“ o část lýtka a tři prsty na noze. Rozbitou lebku mu dočasně vyztužili destičkou.

„Zničilo mu to nohu, doteď má díru v hlavě, takže na sebe musí být velmi opatrný, aby ho nikdo nebouchl a podobně,“ vysvětluje Vondráčkova manželka Hana Sorrosová.

Český slavík 2011: Jiří Vondráček, Hana Sorrosová a jejich syn David

V průběhu života bojoval Jiří i se dvěma vážnými nemocemi. Na turné kapely Turbo v únoru 1983 se nakazil žloutenkou typu B. „Najednou jsem nemohl vyjít schody. Hanka mi říkala, že jsem úplně žlutý. Zavolala záchranku, hned mě odvezli. Průběh nemoci byl velmi závažný. Na půl roku jsem dostal úplně stopku. Ještě rok jsem se pak dával do kupy. Moje fungování v kapele bylo v té době rozhodnutím kluků ukončeno. Našli si za mě náhradu. Byl to pro mě šok, protože kluci se mi to báli říct, že už se mnou nechtějí hrát a dozvěděl jsem se to od řidiče autobusu. Byl to docela masakr,“ popisuje Vondráček.



Jiří vyrůstal s mladší sestrou Helenou, starší sestra Zdena žila se svým otcem, prvním manželem maminky. Vystudoval hereckou konzervatoř, hrál například ve filmech i televizních pohádkách. Po vyhození z kapely Turbo se věnoval kariéře skladatele a hudebního producenta.

„Navázal jsem spolupráci se sestrou Helenou. Zažili jsme spolu krásné chvíle. Lidé říkali, že díky tomu hezkému spojení brácha a ségra z toho sálá na jevišti spousta energie. Tak mě to samozřejmě těšilo,“ vzpomíná.



Helena Vondráčková s bratrem JIřím Vondráčkem a tatínkem Jiřím (Slavík 2001)

Po sňatku sestry Heleny s podnikatelem Martinem Michalem se však rodina rozhádala a rozkol se stal vděčným námětem bulváru. „Nejjednodušší by tehdy bylo, kdybychom řekli, že je všechno v pořádku a šli se s nimi veselit na svatbu. Ale Jirka to nemohl udělat, protože je principielní a s některými věcmi se zkrátka nemůže srovnat,“ vysvětluje Vondráčkova manželka.



„Neprovedl jsem nic špatného. Měl jsem pocit, že mám Heleně říct ‚hele bacha, tady je něco špatně‘. A Helena řekla ‚ne, nechci tě vůbec poslouchat‘. Kdyby mi řekla ‚hele brácho, prostě jsem se zamilovala a je mi to fuk...‘ Ale to se nestalo. Helena řekla ‚ty mi ubližuješ‘. Máš někoho rád a on ti najednou začne říkat, ať si trhneš nohou. Později jsem se začal dozvídat z bulváru, jak jsem příšerný. Takže jsem se pochopitelně začal bránit. Ve snech jsem tehdy dva roky chodil za Helenou a měl jsem potřebu jí vysvětlit, že jí přece neříkám nic špatně, jen tu pravdu,“ vzpomíná muzikant.



Lucie Vondráčková a její otec Jiří Vondráček

Jiří bojoval také s rakovinou, o druhém nálezu však doma dlouhou dobu nikomu neřekl. „Nejdřív jsem měl bouli na pravé straně na krku. Operovali mě a řekli, že tam není zhoubné bujení. Po patnácti letech se to ale v roce 2007 objevilo znovu a nález byl špatný. Musel jsem na operaci. Doma jsem to neřekl, protože jsem nechtěl všem kazit Vánoce a dělat jim starosti. Když se to Hanka dozvěděla, měla na mě potom velký vztek. Ale dopadlo to dobře,“ říká Vondráček.

Když začala dospívat jeho hudebně nadaná dcera Lucie, stal se jejím producentem a režíroval i dětské televizní pořady, v nichž vystupovala. Se svou ženou, textařkou Hanou Sorrosovou, vytvořili umělecký tandem. Kromě dcery Lucie mají ještě syna Davida.

„Můj táta je pro mě symbolem pozitivního myšlení. Vidí věci z té lepší stránky. To mám myslím po něm. Nikdy si nepřipustí, že by něco mohlo nějak špatně dopadnout. Vždycky vidí to dobré. A i kdyby se mohlo stát to nejhorší, bere to se sobě vlastním humorem. Když jsem si s ním povídala o nemoci zpětně, říkal, že by byl smutný jen proto, že by nás neviděl s bráchou stárnout a vyrůstat,“ říká Lucie Vondráčková.

Její táta Jiří Vondráček pro ni nadále píše písničky a říká o sobě, že je šťastným dědečkem.