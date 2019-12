Kdy jste naposledy přemýšlel nad pokračováním pohádky Anděl Páně s pořadovým číslem tři?

Myslím na to každý den. Možná už od jara loňského roku. Nosím si to v hlavě, protože tvrdím, že pokud je Bůh v Trojici – Otec, Syn a Duch svatý, slušela by trojice i Andělu Páně.