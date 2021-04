V úterý 13. dubna uplyne 40 let od tragického skoku zpěváka Jiřího Schelingera do Dunaje. Jeho jediné dceři Andree bylo tehdy deset let. „Když vidím ucelený obraz, byl to milý člověk, jako táta láskyplný, živý a laskavý,“ vzpomíná pro magazín 5plus2.