Byl nezmar, ale moc hodný, vzpomínají na Jiřího Pomeje přátelé

„Jirko, děkuju za všechno hezké, ale i za to těžké. Zůstalo mnoho krásného. Odpočívej klidně. Především z pohledu mámy nedokážu vyjádřit, jak moc je mi to líto...,“ napsala na Facebooku Michaela Kuklová, která si Jiřího Pomeje vzala v roce 1994. Rozvedli se o 13 let později. Bylo to mimo jiné také kvůli dluhům, které vznikly po natočení filmu Andělská tvář.

Na svého kamaráda zavzpomínal bývalý novinář a nynější starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „S hlubokým zármutkem jsme s Veronikou přijali zprávu o odchodu Jirky Pomeje. Měli jsme hezký zvyk nevynechávat si navzájem žádnou svatbu. V září 2014 přijel k nám domů a u baráku mi nezištně složil 40 sololitů od Michala Davida, protože jsem neměl na kampaň. Jen tak. Viděl ve mně sebe a nikdy mi to nezapomněl říct,“ napsal Novotný s tím, že děkuje Pavlovi Páskovi, jenž se o svého kamaráda Jiřího Pomeje pořád staral.

„Jirka žil, jak žil, byl to nezmar a kdo jsme ho znali, dokola jsme smekali před Pavlem Páskem, že ho drží nad vodou. Protože když už na Jirku sral celý svět, včetně nás, Pavel ho padnout nenechal. Za to mu patří veliký dík. Je nám strašně líto, že Pomík umřel,“ dodal Pavel Novotný.

Zpráva o úmrtí Jiřího Pomeje rozesmutnila i jeho bývalou kolegyni z rádia Lindu Finkovou. „Když jsem jako dvacetiletá holka točila Dluhy Hany Zagorové na parníku, šla jsem okolo moc hezkýho kluka, který seděl na židli. Čapnul mě a posadil si mě na klín. To bylo naše první setkání. Pak tak průběžně při práci a nakonec jsem ho potkávala v rádiu, kde jsme spolu dělali. Byl to poděs, ale moc hodnej kluk. Naši společnou fotku někde mám, ale nebudu ji sem dávat... Nějak je mi to líto. Tak Jirko, čus, čekala jsem to, ale stejně je to úplně blbý,“ napsala Finková.

Jiří Pomeje natočil několik snímků s režisérem Zdeňkem Troškou, který říká, že byli velcí kamarádi. „Byl to kluk veselý, kamarádský, plný života, plný nápadů a radosti ze všeho, co dělal. Užíval život úplně naplno, byl hodný, ohleduplný, trochu fanfarón, mnohdy neuměl rozlišit skutečnost od přání. A do všeho šel upřímně po hlavě. Je mi to líto,“ nechal se slyšet režisér.

Svou vzpomínku na herce a producenta připojila také fotografka Lenka Hatašová, před jejímž objektivem Jiří Pomeje stál hodněkrát. „Jirka byl snílek a hodný člověk se srdcem na dlani. Fotografovala jsem obě jeho poslední svatby a užila si v jeho společnosti kdysi spoustu zábavy. Soucítím s jeho rodinou a je mi tak líto, že už si nebude moci víc užívat své vysněné dcerky,“ řekla pro iDNES.cz Lenka Hatašová.