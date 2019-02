Jirka je moc slabý a pohybuje se jen stěží, říká Pomejeho mecenáš

„Člověk by řekl, že ani nemusí být v nemocnici. Ale musí. Dostává potřebné kapačky a pořád kolem něj někdo lítá. Je už moc slabý, pohybovat se může jen stěží, takže čtyřiadvacetihodinovou péči vážně potřebuje,“ cituje list Aha! Páska, podle něhož Pomeje zhubl třetinu váhy. „Jirka si ani neuvědomil, že zhubnul. Je tam spokojený, na nic si nestěžuje a těší se, že ho tam dají do kupy a on odtamtud vypadne.“

Podle Pavla Páska je Jiří Pomeje po dlouhé době na tom dobře i po psychické stránce. „Předtím, když chlastal, tak rozeznal akorát světlo a tmu, jinak byl vymaštěný. A teď? Paráda si s ním povídat,“ uvedl s tím, že Pomeje se zákeřnou nemocí bojuje především kvůli dceři Aničce (5).

Jiří Pomeje, kterému lékaři poprvé diagnostikovali rakovinu v dubnu 2017 a později podstoupil operaci, při níž přišel o hlasivky, si loni v prosinci od lékařů vyslechl zdrcující zprávu. Rakovina se rozšířila po těle. O další operaci odborníci neuvažují, protože by nepřinesla kýžené výsledky.