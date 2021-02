Soud nařídil Paroubkové, ať vrátí manželovi obraz, který mu vzala

„Žalovaná je povinna vydat žalobci originál obrazu, jehož autorem je Adolf Born, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku,“ rozhodla soudkyně Barbora Hněvkovská. V rozsudku popisuje, že na Bornově litografii sedí na lavičce postava v zeleném úboru, na hlavě má pestrobarevného ptáka a v náručí šedohnědou kočku. Cena díla je přibližně 30 tisíc korun.

Podle soudu Paroubek prokázal, že obraz zakoupil před rokem 2005 (ještě s dalším dílem Adolfa Borna), tedy v době, kdy žil se svou první ženou Zuzanou.

Potvrdila to jak jeho exmanželka, tak další rodinní známí, kteří v tehdejším bydlišti Paroubkových v pražských Stodůlkách oba Bornovy obrazy viděli. Na základě domluvy s první ženou po jejich rozvodu získal expremiér díla do výlučného vlastnictví.



Petru Kováčovou si vzal 17. listopadu 2007 a obraz spolu s dalšími svými věcmi přinesl do společné domácnosti, kterou měli v novostavbě ve Velké Chuchli.

Podle Paroubkova vyjádření ho žena opustila 13. února 2017. Jejich neshody vyvrcholily o dva měsíce později. Na konci dubna si manželka z rodinného domu odnesla v doprovodu tří bodyguardů – přes Paroubkův nesouhlas – mimo jiné i Bornův obraz. Situace je zachycena na videozáznamu, na kterém ji politik upozorňuje, že litografie není její.

Petra Paroubková vypovídala odlišně. Tvrdí, že obraz dostala jejich dcera Margarita od Stanislava Grosse, a to na oslavě křtin, která proběhla 23. ledna 2010 v Lidovém domě. Pak prý visel v dceřině pokojíčku. Po rozchodu s manželem obraz odnesla a umístila do pokoje, který dcera nyní užívá.

Podle soudního rozhodnutí dostala dceru do péče matka (září 2018):



19. září 2018

Paroubek uvedl, že si to jeho žena popletla. Dcera podle něj dostala od Grosse obraz, který namaloval Jiří Anderle. Je na něm muž na velocipedu, který drží květinu. Soud provedl důkaz fotografiemi tohoto obrazu, na jehož zadní straně je věnování „Ať kolo štěstí provází Margaritu po celý život. Grossovi“.



Grossova manželka Šárka u soudu řekla, že doma žádné obrazy od Adolfa Borna neměli, naopak vlastnili řadu děl malíře Anderleho a její muž občas někomu obraz od tohoto autora daroval.



Paroubková podle soudu zmařila důkaz

Před soudem svědčila také rámařka, která manželům Jiřímu a Zuzaně Paroubkovým v letech 2002 a 2003 paspartovala několik obrazů. Po zhlédnutí videozáznamu prohlásila, že odnášený obraz má na 90 procent její paspartu, stoprocentně jistá si však nebyla.

Soudkyně vyzvala Petru Paroubkovou, aby Bornův obraz předložila a svědkyně si ho mohla pořádně prohlédnout. Paroubková sdělila, že má prasklé sklo. Soudkyně ji upozornila, aby s ním nic nedělala a přinesla ho k dalšímu jednání ve stavu, v jakém je. Paroubková to však nerespektovala.



„Zatímco došlo k poškození pouze předního skla, žalovaná nechala vyměnit také celou stranu zadní, jež potenciálně obsahovala zjištění pro tento případ nejcennější (...) Žalovaná pokynu soudu neuposlechla a provedení tohoto zásadního důkazu zmařila. Soudu se tak jeví jednání žalované jako účelové, ve snaze neposkytnout obraz soudu a svědkyni k ohledání, což však v daném případě spíše svědčí ve prospěch žalobce. Soud tak musel v tomto ohledu vycházet zejména z důkazů nepřímých, což dokazování zkomplikovalo, ovšem neznemožnilo,“ uvádí v rozsudku soudkyně Hněvkovská.



Uzavřela, že obraz patří Jiřímu Paroubkovi. Jeho ženě nařídila, aby dílo vydala. Zároveň má manželovi uhradit za právní zastoupení téměř 26 tisíc korun.



Paroubková se na konci ledna odvolala a rozsudek tak ještě přezkoumá nadřízený soud. Žalobu na vydání věci přitom Paroubek podal v říjnu 2017.



Ani po čtyřech letech od rozchodu nejsou manželé Paroubkovi rozvedeni. Vleklá byla zejména soudní bitva ohledně alimentů pro dceru. Městský soud v Praze před dvěma měsíci pravomocně rozhodl, že má expremiér platit na dítě výživné ve výši deset tisíc korun měsíčně. Dceru dostala do péče jeho manželka.

Jiří Paroubek věří, že rozvod bude ukončen v průběhu roku 2021:



2. prosince 2020

„Moje stále ještě žena to (rozvodové řízení, pozn. red.) prodlužuje, protože si myslí, jak mi naznačuje ve svých esemeskách, že se to vyřeší přirozenou cestou, abych to řekl kulantně,“ uvedl loni v prosinci před jednací síní bývalý politik. Jeho manželka tehdy k soudu nepřišla.



Jiří Paroubek zastával funkci předsedy vlády od dubna 2005 do září 2006. O rok později – po 28 letech manželství – se rozvedl se svou první ženou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera. Manželství se rozpadlo v roce 2017.