Paroubek není arogantní klaun. TV Barrandov se musí omluvit, rozhodl soud

Jaromír Soukup se do Jiřího Paroubka navážel na televizní obrazovce v období od června do prosince 2018, a to ve svých pořadech Týden podle Jaromíra Soukupa a Kauzy Jaromíra Soukupa.



V době, kdy Paroubek kandidoval do Senátu, Soukup uvedl například to, že jako náměstek pražského primátora „tupě přihlížel tunelu v První městské bance“ a „jednou z jeho legendárních akcí bylo nalití 300 milionů do této černé díry“. „Mě by zajímalo, jestli měl Paroubek už v té době ten sexy mozek, nebo se mu teprve tvořil,“ prohlásil jízlivě Soukup.



Bývalého pražského politika kritizoval také za skleník Fata Morgana, na který podle jeho slov Paroubek vysázel z magistrátní kasy oproti původnímu rozpočtu desetkrát víc – 200 milionů korun.

Když se bývalý premiér ohradil a vyzval televizi, aby se v předvolebním období dehonestujících výroků zdržela, Soukup se mu později v pořadu vysmál. „Už mi vyhrožuje i Jirka Paroubek… Tohle už je totální extraliga vyhrožovacího trumbelínství. Jirka Paroubek. Ty bláho. Já jsem šťastnej.“



Soukup zároveň před kamerou uvedl, že „Paroubek byl pro většinu lidí totálně nevolitelnou zatuchlou hmotou z kmotrovských časů ČSSD“ a „lidé ho brali jako (...) arogantního klauna s nulovým charisma“.



Soukup paroduje omluvu, kterou žádá Paroubek (3. 12. 2018):



Soudkyně Eva Harmachová, která Paroubkovu žalobu na ochranu osobnosti řešila, dospěla k závěru, že „žalovaný svými pořady, a to konkrétně jejich počtem a načasováním jejich odvysílání, zasáhl do osobnostních práv žalobce.“ Autor článku získal rozsudek na základě informačního zákona.



Soukupův výrok ohledně Paroubkova nalití 300 milionů do černé díry jménem První městská banka označil soud za nepravdivý. „Naopak se dle předložených důkazů jednalo o jeden z úkonů (zvýšení základního jmění banky upsáním nových akcií, pozn. red.), kterým byla finanční situace banky vylepšena. Je také třeba zdůraznit, že žalobce toto zvýšení základního jmění banky pouze navrhl,“ uvedla soudkyně a dodala, že Paroubkův návrh poté posuzovalo zastupitelstvo a valná hromada banky.



Ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup Expremiér Jiří Paroubek

Soukup podle soudu převzal informaci z expresivně laděného internetového článku, který nelze považovat za důvěryhodný.



Nepravdou je podle soudkyně i Soukupovo tvrzení o skleníku Fata Morgana. „Opět bylo v řízení prokázáno, že o tomto projektu žalobce nerozhodoval (pouze jako jeden ze zastupitelů hlavního města Prahy), projekt měl na starosti náměstek pan (Petr) Švec a potrestán za něj byl zejména tehdejší ředitel botanické zahrady,“ konstatovala Harmachová.



Za nepravdivé považuje také další Soukupovy výroky. Problém vidí i v jeho hodnotících soudech, když moderátor označil bývalého premiéra třeba za arogantního klauna s nulovým charisma nebo totální extraligu vyhrožovacího trumbelínství. „Soud dospěl k závěru, že se tyto hodnotící soudy nezakládají na pravdivé informaci a jejich primárním a zjevně jediným cílem bylo hanobení žalobce, což je nepřípustné,“ uzavřel soud.

S projednáváním žaloby začal soud loni v listopadu:



Televizi nařídil, ať se do jednoho měsíce od právní moci rozsudku Jiřímu Paroubkovi v Soukupových pořadech omluví a odškodní ho částkou 50 tisíc korun. Dalších 53 tisíc korun mu má poslat jako náhradu za právní výdaje.



Paroubek původně žádal jeden milion korun. Soud však zohlednil, že je veřejně činnou osobou, která musí snést vyšší míru kritiky.

Soudkyně také TV Barrandov přikázala, aby se nepravdivých výroků na adresu bývalého premiéra v budoucnu zdržela a aby ze Soukupových pořadů, které jsou dostupné v televizním archivu na internetu, problematické pasáže o Jiřím Paroubkovi odstranila.