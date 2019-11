Soukupovy výroky byly urážlivé, míní soud. Paroubek za ně žádá omluvu a milion

Samosoudkyně Eva Harmachová se nejprve snažila přivést obě strany ke smíru s tím, že jde o nejrychlejší cestu k výsledku. Úspěšná však nebyla.



„S panem Soukupem se známe. Obrátil jsem se na něj, že budu muset jeho výroky, což byla součást nějaké kampaně, řešit soudně, a on mi řekl, že mi přeje hodně štěstí,“ řekl Jiří Paroubek.



Přesto byl ochoten si nabídku protistrany vyslechnout. Právní zástupkyně TV Barrandov Zuzana Ottová navrhla, že by mohl dostat v televizi prostor a publikovat své stanovisko.

„Sledovanost TV Barrandov od té doby klesla ze sedmi procent na nějaká tři procenta, takže by to viděla polovina lidí. To byla soustavná kampaň. Když tam jednou něco řeknu a nebude to v hlavním čase, jakou to má váhu? Potřebuji buď omluvu, nebo rozsudek,“ reagoval Paroubek.

Krátké vyjádření Jiřího Paroubka v den, kdy podal žalobu na TV Barrandov (13. 3. 2019):

„Co třeba rozhovor?“ zeptala se soudkyně. „Jako se Soukupem? To není dobrý nápad,“ odmítl rezolutně expremiér a pobavil všechny přítomné. Paroubek trvá na omluvě. Připustil, že by se mohl spokojit s menší částkou než je milion korun, který v žalobě požaduje.

„Mě to poškodilo po všech stránkách. Reputačně, lidsky. Když se budu chtít vrátit do politiky, tak to zase někdo vytáhne a první bude pan Soukup. Tři týdny před začátkem volební kampaně (v senátních volbách na podzim 2018 – pozn. red.) řeklo v jednom průzkumu 54 procent dotázaných, že by mě bylo ochotno volit. Pak přišlo několik kampaní včetně té na TV Barrandov a nestalo se tak,“ vypočítával žalobce. Po krátké poradě s advokátem zatím mimosoudní jednání s televizí Barrandov odmítl.

To nebyla ironie, to bylo dehonestující

Soudkyně v průběhu dokazování připomněla, že spor se týká výroků ve třech dílech pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa, z června, srpna a prosince 2018, a v jedné epizodě Kauz Jaromíra Soukupa z října téhož roku.

„Paroubek nastoupil (na pražský magistrát) jako ekonomický odborník ČSSD a jednou z jeho legendárních prvních akcí bylo například nalití tří set milionů do černé díry jménem První městská banka. Byl to příběh úžasného českého tunelu, kterému Paroubek tupě přihlížel... Měl už tehdy ten sexy mozek, nebo se mu teprve tvořil?“ navážel se Soukup do bývalého politika loni v srpnu.

Ukázka z pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa (20. 8. 2018):

„A ještě poslední pražský střípek Jiřího Paroubka. Tohle je skleník Fata Morgana v pražské botanické zahradě. Kolik si myslíte, že stojí? Tenhle stál dvacet milionů. Tedy původně. Jenže pak uviděl Paroubek nějakou fatu morganu a za pražskou Fatu Morganu postupně vysázel z kapsy dvě stě milionů korun. Ty bláho, za jeden blbej skleník,“ pokračoval majitel TV Barrandov ve stejném pořadu.

Paroubek jeho výroky označuje za nehorázné lži. „Odlétám do Šanghaje. Budu tam jednat o spolupráci s jednou z největších čínských bank. A jedna z těch věcí, která tam vadí, jsou právě ta vyjádření ohledně První městské banky. Já jsem tu banku zachránil, mám určité know-how. Vím, jak na to. A Čína by to mohla využít. Pokud mě celá záležitost o zakázku připraví, vznikne mi škoda. To už není legrace,“ zlobil se před soudem Paroubek.



Advokátka TV Barrandov nevěří, že ho Soukupovy výroky mohly a mohou nějak poškodit. Navrhla, aby soud žalobu zamítl. „Žalobce je osobou veřejného zájmu, je povinen snášet vyšší míru kritiky. Neměl by být tak citlivý jako běžné osoby. Výroky se zakládaly na pravdě, byly přiměřené,“ tvrdí Ottová.

Soukup si dělá legraci z omluvy, kterou požaduje Paroubek (3. 12. 2018):

Soudkyně v úterý sdělila stranám předběžný názor na tento spor. Bývalého premiéra se zastala. „Byly to čtyři pořady, které byly vůči žalobci dehonestující, co si budeme povídat. Pokud se týče té městské banky, v tom zastupitelstvu jich je přes šedesát a že by zrovna pan inženýr Paroubek byl ten, který to udělal, je trošku odvážné tvrzení. Je pro mě nepochopitelné, proč se v pořadu Týden Jaromíra Soukupa, který má ironicky hodnotit události uplynulého týdne, vytahují dvacet let staré kauzy. To nebyla ironie, to bylo dehonestující. Nějakou částku bych vám přiznala, ale to, co chcete (milion), je hodně optimistické,“ řekla soudkyně žalobci. Uvedla také, že Paroubek byl v předmětné době vzhledem ke své kandidatuře ve volbách osobou veřejného zájmu.



Žalovanou stranu vyzvala, aby doložila, čím měl Jaromír Soukup sporné výroky týkající se Jiřího Paroubka podložené. Zváží také výslech navrhovaných svědků, mezi nimiž je například expremiérova bývalá manželka Zuzana. Jednání pak odročila na začátek února.