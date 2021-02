Jezdím vozem přítelkyně, první ženě se snažím pomáhat, říká Jiří Paroubek

„Já sám o sobě neříkám, že jsem chudý důchodce. To je marketingový trik mojí budoucí bývalé ženy Petry,“ odpověděl Jiří Paroubek v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách na dotaz, kde vzal peníze na luxusní vůz značky Jaguar, kterým přijel koncem ledna do teplického hotelu bývalého šéfa ústecké ČSSD Petra Bendy, kde se měla konat elitářská party.

„Já nemám žádné auto, protože auto nepotřebuji. Půjčuji si ho tu a tam od svého syna. Pokud mi ho nepůjčí, tak jedeme autem mé přítelkyně. A po Praze pro mě není problém, abych jezdil MHD, protože jako starobní důchodce mám právo jezdit zdarma,“ vysvětluje expremiér Jiří Paroubek, který momentálně působí v ekonomickém poradenství.

Jeho důchod činí 30 tisíc korun. „Vím, že průměrný důchod u nás je asi 13 tisíc korun. Vím také, jaký důchod má moje první manželka. Bere něco kolem deseti tisíc. Je invalidní důchodkyně, samozřejmě se jí snažím také pomáhat,“ popisuje Paroubek s tím, že s bývalou ženou Zuzanou má dobrý vztah. „Byl jsem s ní osmadvacet let. Jsme přátelé, dvakrát v týdnu mě učí francouzsky. Jsem za to rád.“

Dobré vzpomínky má prý i na vztah se svou budoucí bývalou manželkou Petrou. „Pokud jde o Petru, nemohu říct, že těch deset let, co jsme spolu byli, jsem byl nějak nešťastný. Poslední čtyři roky jsou samozřejmě nepříjemným vybočením. Ale tak to asi někdy v životě bývá,“ říká.

2. prosince 2020

„Už čtyři roky mám jinou partnerku a jsem spokojený. Otevřeně řeknu, že možnost vídat se s dcerou nemám. Ale protože je tam zákaz medializace, nechci to nijak upřesňovat. Spor s Petrou o obraz Adolfa Borna jsem vyhrál. A jen čekám, až se mi ten obraz vrátí,“ dodal Jiří Paroubek.



Podle soudu Paroubek prokázal, že obraz zakoupil před rokem 2005 (ještě s dalším dílem Adolfa Borna), tedy v době, kdy žil se svou první ženou Zuzanou.



Jiří Paroubek zastával funkci předsedy vlády od dubna 2005 do září 2006. O rok později – po 28 letech manželství – se rozvedl s první manželkou Zuzanou. Dva měsíce na to si vzal tlumočnici Petru Kováčovou, která za jeho premiérské éry pracovala mimo jiné pro Úřad vlády. V listopadu 2009 se jim narodila dcera. Manželství se rozpadlo v roce 2017. Momentálně žije expremiér čtvrtým rokem s bývalou poslankyní ČSSD Gabrielou Kalábkovou.