Očkování jsem ohlídala u dcer, u Jiřího mě to nenapadlo, říká Menzelová

„Jirka nebyl očkován na pneumokoka. Dostal meningitidu, což je zánět mozkových blan. Kdyby byl naočkován, nestalo by se to. Nebo určitě ne v takové míře,“ říká Olga Menzelová v aktuálním rozhovoru pro TOP STAR magazín.



Proč nebyl Jiří Menzel očkován je podle Menzelové spíše otázka směrem k jeho lékařům. „Přiznám se, že mě to nenapadlo. Očkování jsem ohlídala u dcer. U Jiřího mě to však nenapadlo,“ přiznává manželka oscarového režiséra.

„Jirku máme od 8. října doma, což je náročné. Člověk čelí různým výzvám. Ale já si nestěžuji. Chtěla jsem to tak. Člověk by se s tím měl popasovat. Myslím, že manželovi se daří dobře a je šťastný, že je doma. Bohužel jsem neměla žádnou předešlou zkušenost a vše jsem se učila za pochodu. Kdybych bývala tušila, že to zvládneme lépe doma než kdekoliv jinde, už je doma dávno,“ říká Menzelová.

Pro dcery Aničku (9) a Evičku (3) je podle Menzelové celá situace velkou školou. „Vidí, že když se někomu něco stane, není dobře ho někam odložit. Je v pořádku se o něj postarat a zajistit mu to, co potřebuje. Myslím, že jejich přístup je mimořádný,“ dodává.



Součástí života manželky světoznámého režiséra jsou i nejrůznější zajímavé projekty. Indický režisér Shivendra Dungarpura natočil o rodině sedmihodinový dokument s názvem CzechMate: In Search of Jirí Menzel (2018).

„Studoval jsem filmovou školu v Indii. Jiří Menzel ovlivnil spoustu filmařů po celém světě. Osobně jsem se s Jiřím poprvé setkal v roce 2010 v Praze. Když jsem se ho odvážil oslovit s tím, že o něm chci točit dokument, souhlasil a byl velmi trpělivý. Natáčení trvalo osm let. Jeden z nejsilnějších momentů v dokumentu je, když Jiří říká: ‚V Praze jsem se narodil a v Praze bych chtěl i zemřít‘,“ říká Dungarpura.