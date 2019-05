Blesk omylem pohřbil Menzela. Režisér s manželkou chtějí omluvu a milion

Video s nekrologem Jiřího Menzela zveřejnil Blesk na webu 26. ledna 2018 v 21:55 hodin. Redakce ho stáhla zhruba hodinu po půlnoci na výzvu Menzelovy manželky Olgy. Ta se nejprve snažila dovolat jedné z autorek, ale před půlnocí se jí to už nepodařilo.



„Poté, co byl kontaktován další redaktor, tento bezodkladně zařídil odstranění reportáže,“ řekl před soudem právní zástupce vydavatele Blesku Jiří Urbánek.



Podle údajů advokáta zůstalo video na webu tři hodiny a čtrnáct minut. Za tu dobu mělo 702 zhlédnutí.



„Ta zpráva se lavinově šířila. Podstatné je, že to tam nějakou dobu bylo,“ reagoval právní zástupce Menzelových Ondřej Spáčil. Soudu předložil několik e-mailů, které jeho klientka a její osobní asistentka po zveřejnění nekrologu dostaly. Podotkl přitom, že daleko víc reakcí bylo telefonických.



„Olinko, máš pořád obsazeno, proto píši. Jsem v šoku, sleduji blesk.cz, že zemřel Jirka. Ještě před pár hodinami jsem byl u něho a nic tomu nenasvědčovalo, že by to šlo tak rychle. Dej mi vědět, pomohu ti, jak to půjde,“ napsal Olze Menzelové jeden z přátel. Podle její asistentky se zpráva rozšířila i za hranice.



„To video, co bylo online na blesk.cz, vidělo dost lidí. I v cizině. A teď se u mne netrhnou telefony. Všichni se vylekaně ptají, zda to je pravda. Mám i naši společnou známou v Kanadě, musela jsem ji uklidnit, že je to zpráva, která se nezakládá na pravdě, že je Jirka stále mezi námi. To je tak necitlivé. Ti lidé, kteří to provedli, vůbec nepřemýšlejí, jak to zasáhne psychiku blízkých a přátel,“ psala Menzelové její asistentka.

Advokát Urbánek u soudu uvedl, že vydavatelství je ochotno se manželům Menzelovým omluvit. Upřednostňuje formu osobního dopisu. S tím, že by redakce zveřejnila omluvu po dobu sedmi dnů na úvodní stránce webu blesk.cz, jak žádají žalobci, nesouhlasil.

Obě strany se nakonec v jednací síni domluvily, že o způsobu omluvy ještě povedou mimosoudní jednání. Reálná by mohla být varianta, že Blesk na webu zveřejní omluvu a nechá ji tam tak dlouho jako běžné články. Pak by se „propadla“ do archivu, kde by zůstala měsíc.



Olga a Jiří Menzelovi

Menzelovi však nežádají jen omluvu. Každý z nich chce od vydavatelství odškodnění ve výši půl milionu korun.



„Je to bezprecedentní jednání, které soudy zatím neřešily. S ohledem na ten zásah máme za to, že omluva není dostatečnou náhradou. V tomto případě by měl soud přiznat i nějakou finanční satisfakci,“ je přesvědčen jejich právní zástupce.

Na to však protistrana odmítá přistoupit. Spor rozhoduje soudkyně Marie Filippiová. Ta odročila jednání na září, kdy chce vyslechnout Menzelovu manželku a její asistentku.

Zažili to herci i politici

Redakce v tuzemsku i ve světě mají běžně nekrology nejznámějších osobností připravené. Občas přitom dojde k chybě a taková zpráva vyjde předčasně. ČTK v dubnu 1998 dočasně na pár minut zpřístupnila několika uživatelům své Infobanky připravený nekrolog Václava Havla. Jedním z uživatelů byl i brněnský zpravodaj České televize, který na základě toho připravil zprávu, že agentura „vydala na venkovský okruh“ zprávu o Havlově smrti, což ale nebyla úplně pravda. Za pochybení se navíc agentura omluvila prezidentově manželce, která to přijala s velkou grácií.

Pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2015 nechtěně zařadili do tradičního přehledu herců a filmových tvůrců, kteří v uplynulých měsících zemřeli, herce a dabéra Stanislava Fišera. „Sleduji závěr festivalu a najednou v televizi vidím, že jsem v seznamu mrtvých! Oni se tam snad zbláznili,“ rozčiloval se tehdy Fišer. „Volají mi desítky lidí, tak jim vysvětluji, že žiju.“



Nepravdivé informace o úmrtí slavných se šíří i na internetu. V červenci 2011 se tam objevila zpráva od zahraniční agentury, že herečka Jiřina Bohdalová zemřela po pádu z velké výšky při natáčení filmu v Rakousku. „Nijak se mě to nedotýká ani neuráží. To nejdůležitější je, že ve skutečnosti žiju,“ reagovala tehdy s nadhledem.



Zahraniční novináři už předčasně pohřbili třeba britskou královnu Alžbětu II., amerického prezidenta George Bushe, herce Kirka Douglase, politika Nelsona Mandelu či zakladatele firmy Apple Steva Jobse.