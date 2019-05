Nejsem geniální nebo mimořádný herec, ale jsem spolehlivý, tvrdí Langmajer

„Do mých třiapadesáti jsem si toho v práci užil dost, jak ‚slávy‘, tak ‚sraček‘. Nemám už žádnou ambici někomu dokazovat, že umím ještě víc, než umím. Práce je radost, která mi vydělává, ale tu největší radost mám, když přijedu domů a tam najdu svoje děvče, Adélu (moderátorku a herečku Adélu Gondíkovou - pozn. red.),“ řekl Jiří Langmajer pro magazín Prima ZOOM.



Hercovou velkou vášní je v posledních letech potápění. Přiznal ovšem, že kvůli své profesi při něm trochu trpí.

„Třicet let hraju divadlo. Díky tomu je můj mozek velice náchylný k tomu si vytvořit, vyvolat, vyhysterčit nějakou emoci. Aby ji diváci viděli a mohli si ji užít. Mám emoce zjitřené a rychle dostupné,“ uvedl. „A dostupnější je tak i panika. Jsem pod vodou patnáct minut, a najednou začnu myslet na to, že mi dojde vzduch. Během pár vteřin si vytvořím paniku v těle a mám ji třeba stokrát větší než ostatní. Vlastně svým povoláním pod vodou trpím.“

Jiří Langmajer říká, že zná několik mimořádných herců, kteří žijí naprosto obyčejný hezký rodinný život a nepotřebují k tomu žádné emocionální vzruchy. On je ovšem přesný opak.

„Zdaleka nemám naděleno tolik talentu, abych mohl žít normálně, a zároveň být mimořádný herec. Dvacet let jsem žil tak, že jsem rád, že jsem to přežil. A že to přežila moje bývalá žena. A že beze mne vychovala dvě skvělé dcery, které nás mají rády,“ přiznal.

Jiří Langmajer

Připustil, že pokud jde o jeho minulost, vyváděl občas psí kusy. Co se týče práce, bylo ale na něj coby herce vždy spolehnutí.

„Kdybych měl dvojku v žíle, vysprchoval jsem se, nalil do sebe pět litrů vody a odehrál představení, i kdybych měl chcípnout. To mi zůstalo svým způsobem dodnes. O mně by se dalo říct, že nejsem geniální, mimořádný nebo charismatický herec, ale tzv. spolehlivý herec,“ dodal Jiří Langmajer.