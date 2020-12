Prožil jsem jedno z nejkrásnějších období s milovanou ženou, říká Langmajer

Jiří Langmajer si za třicet let hraní v divadlech vybudoval skvělé renomé. „Mám na něm rád to, že jsem v něm objevil dobrého a spolehlivého chlapa. Co Langmajer řekne, na to se lze spolehnout a to stoprocentně platí,“ pochválil herce v rozhovoru pro pořad Showtime principál Divadla Ungelt Milan Hein.

„To ale nepřišlo jen tak samo sebou. To přišlo až s roky a dál na tom hodlám pracovat a budovat si i nadále tuto pozici. Myslím si, že na to mám ta správná léta. Už nemám roky na to, abych běhal do baru Bluelight a ráno chodil vožralej na zkoušku jako kdysi,“ zareagoval se smíchem Jiří Langmajer.

Ten oslavil nedávno rok výročí od svatby s Adélou Gondíkovou. Tolik času jako v době karantény na sebe herecký pár nikdy předtím neměl. „Díky téhle situaci, zvlášť na jaře, jsme si užili jedno z nejkrásnějších období, které jsme spolu zažili. Chodili jsme denně na procházky a viděli, jak se probouzí příroda. Hospody byly otevřené, takže pivečko také teklo,“ popisuje Langmajer.

„Vlastně mi vůbec nic nescházelo. Byl jsem se svou milovanou ženou, mohl jsem být se svými milovanými dcerami i s vnukem a s dcerkou Adélky. Byl jsem v přírodě a doma, nikdo mě neprudil a já nemusel prudit jeho a byli jsme všichni opravdu spokojení,“ říká.



„Co se týká práce, sám teď makám hlavně doma na zahradě a Aduš teď více stojí před kamerou. Jediné, co vlastně kvůli mnoha různým současných opatřením nemohu dělat, je chodit do divadla. Zpívat můžu, máme velkou zahradu. Hrát víceméně také můžu. Bydlíme na vesnici, takže my se máme vlastně dobře. Chudneme, ale žijeme,“ dodává.



Jiří Langmajer a Adéla Gondíková se vzali loni v červenci. Svatba byla v rodinném prostředí sportovního areálu v Kostelci u Křížků. Po svatbě se konal koncert skupiny J.A.R. s podtitulem Kouba se žení.

Gondíková a Langmajer spolu chodí od roku 2011 a o svém soukromí moc nemluví. Partneři se několikrát potkali i v práci. Kromě představení Ani za milion, Manželský poker a Jo či muzikálu Mamma Mia! se objevili společně také ve filmech Doktor od jezera hrochů a Seznamka, kde Gondíková hrála Langmajerovi manželku.

„Vlastně jsme se vždycky někde nějak potkávali, protože český herecký rybník je malý. Ale asi by ani jednoho z nás v životě nenapadlo, že spolu jednou budeme žít. Nicméně já k lidem s předsudky nepřistupuju, potřebuju se vždycky přesvědčit sama, jaký kdo je a jak se chová, a stejně jsem přistupovala i k Jirkovi,“ řekla Adéla Gondíková před čtyřmi lety v rozhovoru pro iDNES.cz.