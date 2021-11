Jiří Lábus kvůli covidu podstoupil léčbu jako Donald Trump

Koktejl dvou protilátek Přípravek od firmy Regeneron je „koktejlem“ dvou monoklonálních protilátek zvaných kasirivimab a imdevimab. Není ovšem určen všem. Prioritně ho dostávají lidé z ohrožených skupin, kterým by covid mohl v jejich zdravotním stavu velmi přitížit. Jde třeba o onkologicky nemocné, lidi s diabetem I. typu, morbidně obézní či pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí. Monoklonální protilátky se podávají nitrožilně jako infuze po dobu jedné hodiny a pacienti je dostanou jen ambulantně ve velkých nemocnicích, kde po aplikaci ještě další hodinu zůstanou na pozorování. Musí se také podat v počátečních fázích nemoci, nejpozději do sedmi dní od začátků obtíží a nejpozději tři dny od pozitivního testu na covid–19, tedy než by pacient musel být hospitalizovaný. Nutné je dodržet i podmínku lehkého, až středně těžkého průběhu nemoci bez nutnosti podávat kyslík.