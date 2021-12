Měl jsem namále, myslel jsem, že je to konečná, svěřil se Krampol z nemocnice

„Měl jsem zápal plic, pak ještě srdeční kolaps a ty průdušky. Měl jsem opravdu namále. Pomalu mě z toho dostávali, už se mi vrátil dech. Snad je velké neštěstí zažehnané,“ svěřil se Jiří Krampol v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Na zájezdy nemůžu. Musím takzvaně ubrat plyn. Čekám, než to odezní. Sem tam mi dávají kyslík,“ řekl herec, kterého v pondělí převezli z oddělení jednotky intenzivní péče.

„Panu doktorovi Špačkovi, sestřičkám a všem děkuju, jsou to tak úžasní lidé, kteří mě podrželi. Opravdu mi bylo strašně, myslel jsem, že je to konečná a tady mě vypiplali. Doufám, že budu na Vánoce doma, ale ani lékaři to nevědí,“ dodal Krampol.

Herec Jiří Krampol byl letos hospitalizován již dvakrát, v září ho potrápily průdušky, v nemocnici tehdy pobyl čtrnáct dní. V říjnu pak opět ležel dva dny v nemocnici kvůli potížím s astmatem.