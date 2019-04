Nechci Jirkovi přidělávat žádné trable, říká Krampolová po kolapsu

„V nemocnici jsem měla omezenou možnost nějak výrazně o sebe dbát, to se nedalo a ani jsem neměla moc chuť. Měla jsem jiné starosti. Teď musím vše dohnat,“ prohlásila Hana Kramplová.

Zamířila k exVyVolenému Petrovi Pity Krejzcymu. Kromě kosmetického ošetření si nechala upravit také vlasy. Zvolila kratší účes a jemný melír. Krampolová se chystá ještě na nákupy oblečení.

„Při nemoci jsem hrozně zhubla. Teď už mám sice zase šest kilo nahoře, ale pořád vážím jen 52 kilo. Je mi všechno velké,“ přiznala.

Říká, že dělá vše proto, aby se dostala zpět do kondice. Pravidelně se stravuje, začala plavat, omezila kouření. Obrovskou podporu má ve svém manželovi Jiřím Krampolovi.

„Nechci manželovi přidělávat žádné trable. Jirka se připravuje na natáčení filmu Plavčík a na práci v divadle Semafor a je z toho nadšený. On je hodně disciplinovaný. Cvičí, plave, pořídil si hole na chození, nekouří a alkoholu si dopřává opravdu jen decentně. A potom se také chystáme na dovolenou do Tuniska. Jedeme podpořit finalisty Muže roku, kteří tam mají soustředění. Chvíli jsem váhala, jestli letět nebo ne, neměla jsem totiž hlídání pro psa. To se však vyřešilo, tak jedem. Moc se na to těším,“ dodala.

Jiří Krampol nechal v březnu odvézt manželku do nemocnice. Bývalá učitelka, která měla v minulosti potíže s prášky i alkoholem a psychické problémy, na tom byla špatně. Podle herce za to nemohl alkohol. Poslední měsíce si prý dávala jen nealko pivo. Ovšem hodně kouřila a kvůli tomu podle Krampola neměla chuť k jídlu. Navíc svou roli sehrála i zranění z minulosti.