Jiří Krampol je hospitalizovaný se zápalem plic

„Mluvila jsem s Jiřím ve středu, nebyl ani na přístrojích. Má zápal plic, nasadili mu antibiotika. Prý mu říkali, že v nemocnici bude asi čtrnáct dní,“ řekla Zuzana Bubílková pro pořad Showtime.

„Mluvil v podstatě normálně, nebylo to takové, že by nemohl vůbec dýchat a podobně,“ dodává moderátorka s tím, že příčinou jsou podle ní hlavně nevytopené sály divadel, které se snaží šetřit energiemi.

„Jiří nastydl. Několikrát teď v poslední době hrál, jednou i se Semaforem, a stěžoval si, že celé divadlo bylo nevytopené a tak studené, že představení málem nedohrál. Další představení jsme hráli před pár dny venku na jedné farmě dokonce v kabátech,“ popisuje Bubílková.

Covid prý Jiří Krampol nemá. „Je očkován třemi dávkami vakcíny. Trochu s tou třetí váhal, protože po druhé vakcíně mu bylo blbě. Ale má chronicky nemocné průdušky a lékaři mu řekli, že kdyby dostal covid nebo něco takového, co postihuje dýchací cesty, bylo by to pro něj fatální,“ dodala Zuzana Bubílková, podle které má Krampol už teď chuť do další práce.

Herec Jiří Krampol byl letos hospitalizován již dvakrát, v září ho potrápily průdušky, v nemocnici tehdy pobyl čtrnáct dní. V říjnu pak opět ležel dva dny v nemocnici kvůli potížím s astmatem.